O PP solicita ao Goberno central que conxele os prezos da AP-9 e da AP-53

Santiago. Os deputados galegos do Partido Popular veñen de rexistrar unha Proposición non de lei no Congreso na que reclaman ao Goberno central a adopción de medidas destinadas á conxelación das peaxes das autopistas estatais AP-9 e AP-53

Os populares advirten nun comunicado que a AP-9 é “a vía de comunicación máis importante de Galicia”, pero tamén una das “máis caras” de todo o Estado, cunha media de 6,12 céntimos por quilómetro, contando bonificacións. Ademais, a AP-53, “sen ningún tipo de bonificación, o custo medio chega ata os 7,77 céntimos”.

Neste contexto, os deputados do PP sinalan que ambas as vías “seguirán encarecéndose en xaneiro coa subida do IPC se o Goberno central non o remedia”. No caso da AP-9, falan dun 9% de incremento, á que habería que sumarlle un 1 por cento pola compensación a Audasa polas obras do Puente de Rande e da circunvalación de Santiago que “foi autorizada por un Goberno socialista”.

Así, rendo en cuenta a crise de prezos, os populares critican que o Executivo estatal “non previse ningunha medida” nos Orzamentos Xerais para 2023 co obxectivo de “paliar os efectos deste impacto no peto das familias e na competitividade das empresas”.

Fronte a iso, poñen como exemplo a “previsión” da Xunta, que decidiu conxelar as peaxes das estradas de titularidade autonómica para 2023. Consideran pois que se trata dunha “cuestión de vontade política” e insten ao Goberno central a “tomar exemplo e adoptar medidas nas autopistas de titularidade estatal como as que a Xunta vai facer nas autopistas autonómicas da súa competencia”.

“Consideramos que o Goberno de España está a tempo de limitar a suba das peaxes chegando a acordos coas concesionarias. Pode e debe evitar que os galegos teñamos que asumir o vindeiro 1 de xaneiro unha suba histórica das peaxes da AP-9 e da AP-53 no peor momento”, conclúen.

Á parte da PNL do Congreso, o Grupo Popular no Parlamento tamén rexistrou o luns iniciativas similares no Parlamento galego, nos concellos e nas deputacións. EP