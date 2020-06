O PPdeG anuncia unha campaña “máis dixital pero igual de apegada a Galicia”

O PPdeG celebrará este domingo un acto “innovador” co que presentarán as súas candidaturas para o vindeiro 12-X. Así o anunciou no día de onte o secretario xeral dos populares galegos, Miguel Tellado, quen explicou que o acto reflectirá a filosofía da que para a formación do charrán será unha campaña diferente “na que primará a precaución e a seguridade, sendo máis dixital e audiovisual e na que seguiremos igual de pegados ao territorio ca sempre”, sinalou.

O evento realizarase simultaneamente en cinco sedes distintas que estarán conectadas, e na que participará ademais do presidente da Xunta e candidato popular, Alberto Núñez Feijóo; o presidente nacional do PP, Pablo Casado, dende a capital galega. Do mesmo xeito, os cabezas de lista das catro candidaturas intervirán dende a súa capital de provincia, arroupados polos militantes e simpatizantes populares de cada unha.

O número dous do PPdeG calificou á comunidade como “unha cidade única, con 2.700.000 habitantes” na que o seu partido “está presente en cada recuncho”. A pandemia do covid-19 obligará aos populares a renunciar a una maquinaria electoral forte e precisa, debido á prudencia que reclama a situación sanitaria. Unha tesitura que forzará o maior emprego da tecnoloxía, pero que en verbas do secretario xeral popular non impedirá ao PPdeG a “chegar a cada punto da comunidade e levar a nosa mensaxe a cada galego”.

Tellado quixo recordar tamén na súa comparecencia ante os medios que Alberto Núñez Feijóo tomou a decisión de renunciar a máis de 30 días de precampaña electoral para centrarse na xestión da pandemia e na desescalada. Lembrando que “dende hai un mes que se convocaron as eleccións o PPdeG renunciou a celebrar nin un só acto público de carácter preelectoral.

Este feito, valeulle ao número dous de Feijóo no partido, para lanzar un ataque cara as formacións da oposición ao expresar que a vontade dos populares era a de “reducir a campaña”, unha proposta que foi contestada “mesmo con insultos dende os partidos da oposición, que non interromperon nin un día a súa precampaña”, explicou Tellado.

Cómpre lembrar, a este respecto, que a nacionalista Ana Pontón aceptou a posibilidade de reducir a campaña a cambio da celebración de dous debates na CRTVG entre os candidatos, unha proposta que finalmente non tivo recorrido. Mentres que pola súa banda Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, afirmou esta semana que os populares so chamaran “dúas veces” á oposición, “unha para suspender o proceso e outra para reactivalo”, sen propor en ningún momento unha redución da campaña, á que segundo o líder de Podemos en Galicia, “Feijóo non está disposto”.

UN REPARTO QUE DISCRIMINA A GALICIA. Outro dos eixos discursivos da comparecencia de Miguel Tellado foron os criterios de reparto do fondo covid anunciados no Consello de Ministros, que cambia os empregados ata agora tanto no reparto do fondo aprobado en marzo como no vixente sistema de financiamento autonómico.

O secretario xeral popular asegurou que “Galicia non pode ser penalizada por ser unha das comunidades con mellor xestión da pandemia, por ter un bo sistema de atención a domicilio e por ter actuado con axilidade e anticipación coas residencias integradas”.

Para exemplificar a “inxustiza” desta proposta, Tellado referiuse aos criterios que imperaban en marzo. E explicou que “daquela a poboación protexida tiña un peso do 80% mentres que agora redúcese a menos do 40%, menos da metade. “Isto prexudica a Galicia porque reduce o peso do avellentamento, que é precisamente a poboación que maior investimento sanitario precisa”, aseverou o secretario xeral, que engadiu que “outras autonomías de distinto signo político teñen expresado a total insuficiencia da nova proposta do Executivo”.

Ademais, o popular declarou que no reparto do custo sanitario, o Goberno só ten en conta o hospitalario, sen atender aos custos en que se incurre ao ocuparse das persoas nos seus fogares, nas residencias integradas ou polo custo que afrontou Galicia na atención primaria. “Unha vez máis, non pedimos máis fondos que ninguén, pero si que non se nos discrimine por ter xestionado esta crise con rigor”, insistiu Tellado.

MAIOR SENSIBILIDADE. Neste senso, o número dosu do PPdeG demandou na súa comparecencia ao Executivo central unha maior sensibilidade cos problemas de Galicia. “Que se busquen solucións para Alcoa e as demais electrointensivas, que non se ataque ás nosas empresas situadas no dominio público marítimo-terrestre coa reforma do Regulamento da Lei de Costas e que non se poñan trabas á recuperación económica nin ás axudas ás empresas e aos traballadores”, reclamou.

Do mesmo xeito, falou do episodio “absolutamente incomprensible” vivido estas semanas na Deputación de Ourense, “pola negativa do PSdeG provincial ás axudas directas aos autónomos da provincia”. E reclamou que “se os socialistas galegos non queren ser parte da solución aos problemas dos seus veciños, polo menos que non poñan trabas aos que si queremos axudarlle”.