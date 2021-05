O presidente do Parlamento reivindica a aposta pola "forza do diálogo e a razón" da Xeración Nós

SANTIAGO. EP. O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, reivindicou a Xeración Nós, recoñecida este ano coa Medalla da Cámara galega coincidindo co seu primeiro centenario, como "semente" do galeguismo e o europeísmo e lembrou que "baseaba todo na forza do diálogo e a razón". Durante clausúraa da fase final da duodécima edición do certame de oratoria Parlamento Xove, que acolleu o Pazo do Hórreo este sábado, Santalices asegurou que España se caracterizou por contar con "grandes oradores" entre os que destacou a Otero Pedrayo e Camilo José Cela. Tras lembrar que o próximo mes de decembro o Parlamento de Galicia cumprirá o seu 40 aniversario, animou aos participantes no encontro a "seguir na liña" da oratoria e o diálogo e confiou en que, após a súa primeira "toma de contacto" co Pazo do Hórreo, regresen "como representantes electos da sociedade" dado que a súa capacidade "quedou absolutamente clara" durante os debates celebrados. "Necesitamos substitucións xeracionais", aseverou o parlamentario máis veterano da Cámara galega tras insistir no "orgullo" que supón exercer como deputado e ser consciente da "confianza" depositada pola sociedade nun mesmo para iso.

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS

Así mesmo, explicou que este foi o primeiro acto destas características celebrado no Pazo do Hórreo desde o inicio da pandemia e chamou a "ser especialmente cautelosos" para recuperar as visitas de escolares e permitir que as tribunas volvan atoparse "cheas de xente". Nesta liña, Miguel Ángel Santalices sinalou que o Parlamento de Galicia foi "moi vixiante" no cumprimento das medidas de seguridade sanitaria e incidiu na importancia de "seguir tomando en serio" as mesmas ata que se alcance a inmunidade de grupo.

Pola súa banda, a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, resaltou o "altísimo nivel" de oratoria dos participantes na competición, que nesta edición incrementáronse, e o seguimento dos debates da fase clasificatoria, que alcanzaron as 7.000 visualizacións en 'streaming'. Deste xeito, a directora xeral afirmou que "a profesionalidade", o "respecto" e a "tolerancia" demostrados polos estudantes durante as súas intervencións convertéronos en "un auténtico modelo a seguir". Tamén puxo en valor a "implicación", o "compromiso" e o "traballo" dos alumnos participantes nun curso no que tiveron que adaptarse a novas medidas establecidas pola pandemia e augurou que o seu "comportamento responsable" permitirá que "pronto" se inicie unha nova etapa.

ENTREGA DE PREMIOS

Finalmente, tivo lugar a entrega de premios da duodécima edición do Parlamento Xove, que organiza a Consellería de Política Social, aos equipos vencedores das categorías de educación secundaria, bacharelato e universidade, o colexio Sacra Familia de Vilagarcía, o IES Marco do Camballón e o campus de Santiago, respectivamente.

En concreto, o certame deu comezo o pasado mes de marzo e contou con máis de 160 participantes dos que 80 accederon á fase final. Durante os distintos encontros celebrados, os estudantes debateron sobre se a vacinación debía ser obrigatoria e se era procedente impor limitacións legais ao uso de pantallas por parte de adolescentes.