O prezo do viñedo aumenta e faise inasumible para a xente da contorna

O noso viño semella ter de galego só a denominación de orixe. Así o denuncian agricultores e agricultoras da comunidade, que ven como grandes adegas acaparan as terras da súa contorna, resultando en que só se poidan permitir mercar terreos de viñedo empresas de grande capital coas que unha persoa adicada por tradición xeracional a este sector non pode competir.

Precisamente este acaparamento de viñedos de Denominacións de Orixe (DO’s) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP´s) galegas é do que vén de alertar o Sindicato Labrego Galego (SLG), que denuncia que dende a Xunta están a promover a adquisición de terras e viñedos por parte de grandes adegas que maioritariamente, segundo explican nun comunicado, son capitais de fóra.

Puri Mancebo, da compañía inmobiliaria Rimontgó, especializada na xestión de propiedades deste tipo, corrobora que o perfil de comprador son grandes bodegueiros de fóra, sobre todo de Castela, La Rioja e Cataluña. Mancebo explica nunha conversa con El Correo Gallego que, na maior parte dos casos, trátase de empresarios que xa están establecidos no mercado e “buscan diversificarse” con outras DO, como a da Ribeira Sacra, que na súa opinión é a máis cotizada ultimamente.

Bernardo Estévez, viticultor e responsable do sector do Viño no SLG, explica que agora mesmo “hai moito interese nos viñedos por parte de grupos empresariais”, e que o norte de España é unha zona especialmente atractiva neste aspecto. Dende o SLG denuncian que “o turismo rural e o enorturismo, ou o fomento por parte a Xunta de Galicia da conversión de terras agrícola en forestais”, son algunhas das trabas que traen consigo unha suba de prezos nas terras, “inasumibles pola poboación da contorna”.

Por isto, “o territorio está a ser mercado por capitais de fóra do noso país, ou ben por grandes estruturas empresariais de orixe galego que desprazan ás pequenas e medianas produtoras”, sentencian. “Hai terreo baldío, porque aquí os pobos non teñen xente, e son o terreo perfecto para facer explotacións” que, segundo explica Estévez, “só xeran miseria”.

E é que o SLG alerta de que esta tendencia estanos levando cara “modelos intensivos moito máis contaminantes, que poñen en claro risco o acceso á auga” e crea unha especulación nos terreos adicados ao viño que provoca que “as produtoras e produtores galegos non podan adquirir as terras que se localizan na súa contorna”.

Este é o caso do grupo español Vega Sicilia, que adquiriu 24 hectáreas no Condado de Tea e en Crecente, onde se situará a súa adega. Segundo datos da propia Vega Sicilia, os prezos en Galicia son moi superiores ao do resto de España, e están a pagar a 200.000€ a hectárea con viñedo nas Rías Baixas, fronte aos 70.000€/ha. de Ribera del Duero ou os 90.000€/ha. de La Rioja. Tamén o propietario dunha das principais cadeas hoteleiras de Canarias, Lorenzo López, adquiriu recentemente arredor de 400 hectáreas de viñedo en distintas parroquias amparadas pola denominación de orixe Ribeira Sacra.

Para Puri Mancebo, esta situación é un claro exemplo de oferta e demanda, xa que como profesional do sector está a ser testemuña de como a compra de Vega Sicilia das hectáreas a 200.000 euros sube o prezo dos viñedos dun xeito xeneralizado. “Córrese a voz”, explica, “e ninguén quere vender por menos”. Así e todo, salienta que esta situación estase a dar particularmente na Ribeira Sacra, e que hai outras rexións de Galicia nas que se poden adquirir por “un valor de 70 mil euros a hectárea”.

Estes datos non coinciden cos do Instituto Galego de Estatística (IGE), que reflicte en Galicia un prezo medio de 31.9925 euros cada hectárea de viñedo de secaño no 2020, un ano marcado pola pandemia no que baixou a contía case 2 mil euros: no 2019, a hectárea custaba de media 33.001 euros. Por provincias, segundo o IGE Pontevedra é na que máis alto é o prezo do terreo de viñedo, 36.450 euros a hectárea no 2020, seguida da Coruña, 31.000 euros; e logo por Ourense (28.400) e Lugo (20.600).

De feito, estes datos recollidos polo IGE, que se consideran o “prezo máis frecuente nas transaccións” reflexa unha baixada de ata 20 mil euros dende o 2009, ano no que as terras de Pontevedra chegaron aos 69.455 euros por hectárea. Con todo, sendo esta última a cifra máis alta recollida polo IGE dende 1994, continúan a contrastar co que denuncian dende o sindicato.

Segundo explica Estévez ante preguntas sobre esta diferencia nos datos, o problema radica na división histórica do territorio en Galicia. Unha parcela de 100 metros non se vende “por menos de 3 euros o metro”, pero se decides mercar unha hectárea entramos xa “nos centos de miles”, en concreto entre 100.000 e 200.000.

Para exemplificar esta casuística, Estévez cóntanos a súa andaina para poder abrir a explotación da que dispón actualmente no concello de Arnoia, “un traballo inmenso que pode levar anos, coma me levou a min”. Explícanos que para conseguir os 13 mil metros de terreo dos que dispón na actualidade tivo que mercar ata 75 parcelas, xa que “o minifundio ten iso”, sentencia. “Se queres reunir unha zona completa tes un traballo bestial”, mentres que se a compras enteira “vas pagar o valor real dese terreo”.

Este sector xera riqueza, si, e de feito, segundo datos recollidos polo Observatorio Español de Mercado del Vino, o prezo da exportación galega tivo un crecemento nos últimos anos do 127%, catro veces máis, “que contrasta radicalmente co descenso das ventas en volume”. E é que en “pouco máis dunha década” Galicia practicamente abandonou a exportación de denominacións máis económicas para centrarse sobre todo nos viños con denominación de orixe, especialmente os brancos. Quizás sexa o aumento do recoñecemento da nosa produción un arma de dobre fío, que fai que aumente a demanda e o seu valor no mercado, poñéndoo, como consecuencia, ao alcance duns poucos.

Para Mancebo a Ribeira Sacra é a rexión galega máis cotizada no sector, algo que se debe na súa opinión ao Consello Regulador “que puxo en valor a súa Denominación de orixe”. “O Albariño leva exportándose moito tempo” gracias “ao bo traballo” feito, xa que ademais “controlan moito os viñedos que se plantan”. Isto implica que a explotación “medre en valor, pero non en volume”, como evidencian os datos, mentres que noutras rexións “acontece o contrario, creceron moito en extensión e ao aplicarse a ley de oferta e demanda, baixa o seu prezo”.

“Hai moi boa perspectiva de futuro”, explica esta empresaria adicada á compraventa de terreos de viñedo, especialmente na Denominación de Orixe Rias Baixas” que, “abriron as portas a que a xente chegara a coñecer de Galicia máis que o Albariño”.

“O resto de rexións son moi pequenas”, engade, pero tamén considera que teñen boas previsións. “O problema coas demais é que teñen pouco viño”, polo que non poden exportar tanto, explica, pero en definitiva, “Galicia ofrece unha alternativa de viño para España”.

Un tipo de especulación que xoga tamén co entorno e coa turistificación ao extremo de certos espazos de Galicia considerados “un luxo” para os de fóra, que historicamente son o modo de vida de moitas das xentes da nosa comunidade. Na actualidade, este sector achega un valor económico superior aos 230 millóns de euros anuais, e hai 12.400 viticultores e colleiteiros en Galicia.

Con todo, a situación actual obriga á xente a vender. Mancebo ve un claro perfil de vendedor, que en maior medida son xubilados que non teñen quen se quede co terreo debido ao envellecemento da poboación, segundo a experiencia de Mancebo no sector da inmobiliario.

Ademais, incide en que tamén hai mocidade que inverte en viñedos e non sabe como xestionar o negocio, “métense con moitas ganas e non ven saída”. Tamén “hai quen se arruina e ten unha débeda co banco” polo que ten que vender, explica, pero ao final trátase de que “hai moita competencia e moito tirón de bodegas de grande importancia”.