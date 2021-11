O programa ‘Iacobus’ abre hoxe o prazo para que docentes e investigadores envíen a súa solicitude

galicia e portugal. O programa Iacobus, promovido pola Agrupación Europea de Cooperación Territorial da Eurorrexión (AECT) Galicia-Norte de Portugal, abre este luns o prazo de presentación de candidaturas para os proxectos da novena edición para as estadías de docentes e investigadores galegos, así como para optar á cuarta edición do Iacobus Papers, dirixida a fomentar a cooperación transfronteiriza en actividades de investigación e de divulgación científica.

O prazo de inscrición de candidaturas en ambas liñas rematará o 17 de xaneiro de 2022 e poderá realizarse a través da web https://iacobus.gnpaect.eu/ e estas contan cun financiamento total de 200.000 euros.

Por unha parte, coa modalidade Iacobus Estancias de Investigación búscase favorecer a mobilidade académica na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal mediante o financiamento de estancias transfronteirizas para o desenvolvemento de actividades formativas, de investigación e de divulgación. As estancias levaranse a cabo nas 39 entidades que participan actualmente no programa, en concreto 7 universidades, 4 institutos politécnicos, 22 centros tecnolóxicos, xunto con 6 fundacións e institutos de investigación de saúde. Estes 6 últimos centros incorporáronse xa na convocatoria do ano pasado co obxectivo de dar un impulso á cooperación en materia sanitaria polo covid.

Por outra banda, a cuarta edición do Iacobus- Papers, está destinado a fomentar a cooperación transfronteiriza en actividades de investigación e de divulgación, a través de axudas económicas á publicación de artigos científicos e de investigación nalgunha das revistas indexadas no vixente Journal Citation Report (JCR) e no Scopus na área de humanida- des. Os artigos teñen que desenvolverse a través da colaboración entre autores ligados ás institucións de ensino superior da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal presentes no programa. ecg