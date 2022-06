O programa ‘Iacobus patentes’ estrea a súa segunda convocatoria

Santiago. A Agrupación Europea de Cooperación Territorial da Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal lanzou onte a segunda edición do programa Iacobus Patentes, destinada a fomentar a cooperación transfronteiriza en accións de I+D+i coa concesión de axudas para peticións de patentes.

O prazo para a entrega de candidaturas a esta segunda convocatoria do Iacobus Patentes finalizará o 28 de xullo. Poderán presentarse á convocatoria as patentes realizadas conxuntamente entre, polo menos, un inventor dunha institución galega e outro dunha institución do Norte de Portugal. Cada candidatura seleccionada optará a unha axuda financeira de 4.000 euros repartidos ao 50% entre as institucións dos dous candidatos.

A AECT procura favorecer así o esforzo de valorización económica necesario para a actividade inventiva de novos produtos ou servizos con aplicación industrial; estimular a protección internacional da tecnoloxía, así como fomentar a protección das invencións galegas e portuguesas a través de patentes; contribuír para a melloría da competitividade das institucións na procura de mercados internacionais e impulsar a presenza da Eurorrexión nas listaxes de pedidos de patentes internacionais, promovendo a súa notoriedade nas redes de atracción de capital risco de base tecnolóxica. Redacción