O PSdeG propón "tres grandes pactos de país" polos servizos públicos, a economía e o municipalismo

SANTIAGO. EP. O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, propuxo alcanzar no novo curso político "tres grandes pactos de país" polos servizos públicos, a modernización da economía e o municipalismo. No seu discurso durante a reunión da interparlamentaria que os socialistas galegos celebraron este sábado en Santiago de Compostela, explicou que o primeiro destes grandes acordos debe implicar un fortalecemento dos servizos públicos, con especial atención na sanidade pública. "Non pode ser que o Partido Popular asuma que a Atención Primaria teña listas de espera, que haxa galegos que teñen que esperar máis de 20 días para ter unha cita co médico", censurou Gonzalo Caballero, que sostivo que "cada semana que pasa" os galegos saben que a sanidade "empeora" co Goberno de Feijóo.

Ademais, advertiu de que "se o PP non quere chegar a acordo", os socialistas chegarán a un gran pacto coa cidadanía para lograr unha mobilización que "impida os recortes". "Porque coa sanidade non se xoga e os socialistas somos os seus principais defensores", subliñou. Despois diso, expuxo un gran acordo pola modernización da economía que implique un compromiso pola xeración de emprego de calidade e incidiu na necesidade de priorizar os proxectos que deben de optar aos fondos europeos Next Generation nun contexto no que "o Goberno do PP en Galicia non sabe xestionar a economía do país nin ten iniciativas nin estratexias". "Se o Goberno de Feijóo non sabe xestionar a economía, tendémoslle a man para achegar ideas, propostas e compromisos", afirmou Gonzalo Caballero, que avisou de que se se perde esta "oportunidade" Galicia estará "no vagón de cola". "E Galicia quere ser locomotora", subliñou.

Por último, propuxo tamén alcanzar un gran acordo que permita que "as institucións galegas estean ao servizo das persoas" e que "o municipalismo lidere a reactivación" fronte á "inacción e á inactividade da Xunta de Galicia". "Os concellos de Galicia están en condicións de loitar e de impulsar a Galicia de futuro", sinalou Gonzalo Caballero, que avogou por un novo marco institucional que conte co municipalismo galego, á vez que se constrúa unha carta de cidadanía con novos dereitos e liberdades, que sirva de "base" para un novo estatuto de Galicia". O dirixente socialista lanzou estas propostas nun discurso no que considerou que o PSdeG ten que ser "o motor da recuperación en Galicia" e plantarse como a "verdadeira alternativa".