O PSOE depositará este xoves a moción contra Jácome nunha notaría para que se somen o resto de forzas

OURENSE. EP. O PSOE despositará este xoves, 5 de novembro, a moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome nunha notaría co fin de que sexa asinada polo resto de forzas para o cambio de alcalde na cidade de Ourense. Segundo explicaron este mércores o líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, e o portavoz municipal socialista, Rafael Villarino, esta moción asinada polos noves edís do seu partido estará a disposición do resto de forzas para que se somen.

Así, Caballero afirma que é o momento de que se "retraten as forzas políticas" co fin de evitar un "enquistamento da situación", que se "pode" alargar os dous anos de mandato restantes. Nesta liña, Villarino reitera que a proposta continúa sendo que goberne a lista máis votada con el como rexedor, aínda que asegura que o "importante agora mesmo" non é a Alcaldía, senón o goberno. E é que a cidade non pode permanecer "no medio dunha pandemia con só tres persoas ao mando", di.

DESCARTA COALICIÓN CO PP

Caballero descartou unha coalición co PP como "primeira opción", xa que "non pode ser a solución quen foi o problema". Sobre esta proposta dos populares, critica que "non son máis que condicións facendo unha proposta baleira".

Para Caballero "o Partido Popular puxo a Jacome na alcaldía e ese foi o problema", polo que "ten que dar un paso adiante e facilitar a solución" que parte de "a lista máis votada".

Ademais, Caballero expuxo que "se fai falta" volverá levar a cuestión da crise municipal ao Parlamento de Galicia. Acusa a Alberto Núñez Feijóo de "estar escondido a propósito da crise municipal".

"Jácome é o único alcalde dunha cidade de Galicia que puxo o Partido Popular e agora non se queren facer cargo", reproba. "Toda a estratexia parece que vai encamiñada a que Jácome continúe na Alcaldía", reflexionou.

Así mesmo, dixo que el "non vai responder ante o portavoz popular". sobre quen dixo que respecta, pero que xa estivo catro anos como alcalde da cidade. "Xa se retratou como un rexedor incapaz de levar adiante proxectos como urbanismo ou para levar orzamentos". Apostila que a quen "dará resposta cando corresponda é a Núñez Feijoo".

Por iso, reclama ao resto de forzas políticas "corresponsabilidade", pois "só hai dúas opcións": que o goberno de Ourense "siga nunha crise crónica cun goberno de tres concelleiros ou que as forzas políticas concedan que Rafa Villarino comece unha nova etapa como alcalde de Ourense".

Os socialistas defenden que "o importante é asinar esa moción de censura que leva dous meses estancada". A partir deste xoves, haberá un prazo de, "posiblemente, unha semana para ser asinada".

Após obterse as firmas, os socialistas aseguran que as liñas de diálogo continuarán abertas para "formar o equipo de goberno", que "debe ser de progreso" e que "supoña unha nova etapa para a cidade en tempos de pandemia".

Con este argumento, Caballero defendeu que "a cidade de Ourense votou ao PSOE, sendo Villarino o candidato" e por iso "debe seguir séndoo".

"CLAMOR POPULAR"

Pola súa banda, o portavoz municipal, Rafa Villarino, asegurou que "esta é a proposta para deixar de xogar con Ourense", posto que a cidadanía preguntou "por clamor popular" cando se vai a liquidar a situación. "E o momento é agora coa moción de censura presentada pola firma de nove concelleiros e a esperanza do apoio dos outros 13", asevera.

Garante que o diálogo "segue aberto, porque sempre estivo aberto", pero que para dialogar "hai que ter con quen" e é o que se vai a ver coas firmas na moción.

CS CRITICA QUE A PROPOSTA DO PSOE "É UNHA BARBARIDADE"

Pola súa banda, a coordinadora de Cidadáns en Galicia, Beatriz Pino, critica que "a proposta de Caballero é unha barbaridade". "En política chégase a acordos, non se fan imposicións", avisa.

Lamenta que os socialistas "tenten impor unha moción de censura que non teñen traballada, pretendendo que se asine sen levala a consenso". "As mocións acórdanse, non se impoñen", deixa claro Pino.

Lembra que o grupo municipal de Cs, co seu portavoz á cabeza, José Araújo, leva semanas tentando buscar unha solución a esta grave crise. "O PSOE vén agora como salvadores da cidade. Necesitan 14 concelleiros para gobernar. Están a condenar a cidade ao ostracismo e estanlle dando ás a Jácome", censura Beatriz Pino.