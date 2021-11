O Sergas prorroga ata o 2022 un total de 738 contratos para seguir loitando contra a Covid

O Diario Oficial de Galicia publica, na súa edición deste luns, os acordos entre a Administración sanitaria e as organizacións sindicais, relativos ao Plan de continxencia en materia de recursos humanos (Covid-19) e ao nomeamento estatutario eventual de continuidade, respectivamente, coas organizacións asinantes de cadanseu acordo (CCOO, CSIF e SATSE, no caso do plan de continxencia; e CESM-OMEGA, UGT, CSIF e SATSE polo que concirne ao nomeamento de continuidade).

Ditos acordos, ratificados no seo da Mesa Sectorial, implican ampliar a duración dos contratos de reforzo dos dispositivos asistenciais relacionados coa Covid, atendendo ás circunstancias actuais, moitos dos cales tiñan previsto o seu remate antes de finalizar o ano, estando vinculados á situación de emerxencia sanitaria. Todo o persoal destes contratos vinculados á pandemia continuarán prestando servizos cando menos ata marzo de 2022.

Aínda que o pasado 21 de outubro declarouse a finalización da situación de emerxencia sanitaria no territorio da comunidade autónoma de Galicia, o certo é que as necesidades sanitarias actuais seguen a demandar a continuidade das medidas de contratación emprendidas para reforzar as unidades e dispositivos asistenciais máis vinculados á prevención, protección e seguemento da poboación galega contra o coronavirus (reforzos para vacinación, na atención primaria, reforzos na hospitalización, servizos de urxencias e UCI, dispositivos de realización de probas e cribado, Covid-auto, etc.), así como a cobertura de ausencias de persoal.

623 contratos amplíanse ata o mes de marzo En consecuencia, a Administración sanitaria e as organizacións asinantes dos respectivos pactos sindicais acordaron por unanimidadeprorrogar por 3 meses máis 623 contratos fóra de cadro de persoal por emerxencia sanitaria que ían finalizar entre o 30 de novembro e o 31 de decembro deste ano. En concreto, estes contratos abranguerán no eido do persoal sanitario a 488 profesionais: 284 da categoría de enfermeira, 5 de enfermeiro especialista en enfermaría familiar e comunitaria, 55 de técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, 9 de técnico superior en imaxe para o diagnóstico e 135 de técnico en coidados auxiliares de enfermaría.

No referido a persoal non sanitario, o acordo beneficia a 135 traballadores das categorías de técnico superior en prevención de riscos laborais (4), celador (55), auxiliar da función administrativa (56) e persoal de servizos xerais (20).

outros 115 DE ENFERMERÍA PRORROGADOS SEIS MESES Por outra parte, chegaron ao acordo de prorrogar por 6 meses máis os contratos de continuidade realizados na categoría de enfermeira e que traen causa nos acordos da comisión de seguimento do 30 de outubro de 2020 (DOG do 30 de novembro), por mor asemade da crise sanitaria. Trátase dun total de 115 nomeamentos de enfermaría, os cales tiñan previsto unha duración de 12 meses que estaba tamén próxima a rematar.

As medidas acordadas supoñen en total a continuidade de 738 profesionais, co obxectivo de dispoñer, en todo momento, dos recursos humanos suficientes para dar a axeitada resposta asistencial ante novos contaxios covid garantindo deste xeito a maior e máis eficaz protección posible da cidadanía galega.