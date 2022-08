O servizo de bombeiros de Vigo alerta do risco pola falta de persoal: “un día vai pasar unha desgracia”

Vigo. Os mandos operativos do servizo de Bombeiros da cidade de Vigo quixeron dar onte un “golpe sobre a mesa” e advertir do “colapso” dos parques debido á falta de efectivos, así coma do “risco” que isto supón para a a seguridade tanto dos cidadáns como dos propios traballadores. “Non nos vemos capacitados para resolver con eficancia e eficiencia certas actuacións”, sentenciaron os responsables operativos nunha rolda de prensa aos medios. Segundo explicou o sarxento José Villar, “fai moito tempo” que o servicios dos Bombeiros da cidae olívica non compre co mínimo de 20 efectivos por turno, unha cifra que non se acadou ningún día dos meses de xuño, julio nin do que vai de agosto. Unha carencia de persoal, segundo explican, se traduce en situacións de risco potencial, como a vivida a comezos desta semana polo incencio forestal da parroquia de Meira, en Moaña. Logo de recibir o aviso do 112, o servizo enviou unha dotación e quedaron na cidade só 3 bombeiros, un conductor e un mando, xa que ese día había un total de 13 bombeiros dispoñibles. Deste xeito, alertan de que “non hai seguridade para ninguén, nin para as 300.000 almas que viven en Vigo nin para as que veñen de visita”, advertiu, esta cvez, o sarxento David López. “Un día vai pasar unha desgracia, que Deus non queira que sexan con pérdidas humanas, pero pode pasar, e estamos dando a cara porque non queremos responsabilizarnos de levar esa carga encima nosa”, engadiu. Os responsables do sevrizo sinalan que o “deterioro é insostible e pode traer consecuencias irreparables para os traballores e cidadáns”, polo cal decidiron poñerse no foco público para reclamar “vontade política”. Neste eido, lamentan que as canles de negociación cos responsables políticos estén “rotos” e que o alcalde, Abel Caballero, que ten demostrado unha “nula vontade de diálogo” a´si coma “desprezo por este colectivo”. EN