O Servizo de Gardacostas aumenta os controis e reduce as infraccións

Rosa Quintana, a conselleira do Mar, puxo en valor o esforzo do Servicio de Gardacostas e do sector marítimo-pesqueiro a prol dunha xestión máis responsable dos recursos mariños e dun mar máis sustentable. Este labor realizado polo servizo, segundo Quintana, reflíctese nos resultados dos controis realizados polos gardacostas entre xaneira e xuño deste ano, que se traduce nun lixeiro incremento das inspeccións e nunha redución das infraccións en relación ao mesmo período de 2021.

A conselleira do Mar expuso estes argumentos xusto antes de embarcar na patrulleira Punta da Guía, que ten base en Vigo. Xunta a ela, montaron o subdirector xeral do Servizo de Gardacostas, Lino Sexto e a delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias.

Na patrulleira, detallou que nos primeiros meses de 2022, os axentes de gardacostas realizaron máis de 5.500 inspeccións, un dous por cento máis que no primeiro semestre do 2021. Asemade, nos controis realizados entre xaneiro e xuño deste ano, os axentes levantaron máis de 1.400 actas de presunta infracción, o que supón un 46% menos que no mesmo período do ano pasado.

Esta tendencia de facer máis inspeccións e que haxa menos infraccións demostra que Galicia “conta cun Servizo de Gardacostas implicado e que contribúe a un control eficaz da actividade marítimo-pesqueira e cun mar máis sostible grazas a un sector cada vez máis comprometido”, destacou Quintana.

Nesta liña, lembrou que este servizo sitúa a Galicia como a única comunidade de España cun servizo de gardacostas propio.

No tocante ás inspeccións realizadas nos primeiros seis meses deste ano, saldáronse coa incautación de máis de 12.600 útiles, un 35% máis que no mesmo período do 2021. Segundo a titular do Mar, isto amosa a efectividade do labor dos gardacostas para evitar a reincidencia dos furtivos mediante a retirada dos aparellos e útiles que empregan para extraer os recursos mariños.

Ademais, neses controis, os gardacostas requisaron máis de 11.000 quilos de distintas especies de peixe e marisco, un 46% menos que no primeiro semestre do ano pasado. Trátase, por tanto, dunhas cifras que reafirman o bo resultado obtido coa posta en marcha da estratexia de adaptar os controis ás zonas, épocas e especies de máis relevancia ao longo do ano.

Neste sentido, Rosa Quintana salientou que, con este labor de vixilancia, a Xunta de Galicia busca que só cheguen á cidadanía os produtos procedentes das canles legais. Polo tanto, queren evitar o dano que provoca a actividade irregular aos profesionais do sector dada a importancia socioeconómica da pesca e do marisqueo na comunidade galega.

Neste cometido, tamén contribúe o plan de renovación parcial da frota de Gardacostas, que acumula máis de 12 millóns de euros de investimento e do que forma parte a patrulleira Punta da Guía . A isto engádense as accións de sensibilización como a campaña Do mar, vívese coa que busca concienciar, nos areais, sobre a necesidade de respectar o labor do sector marisqueiro. En total, estará presente en 50 praias ata comezos de outubro.