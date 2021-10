O socialismo galego decide o seu camiño

unha vez convocadas as primarias para elección de secretario xeral do PSdeG, os e as militantes socialistas temos a oportunidade de elixir o camiño que debe tomar o noso partido. As opcións? Deixar camiñar o proxecto que comezou hai catro anos, un proxecto ecoloxista, feminista, galeguista e claramente na esquerda, ou volver descabezar ao partido sen darlle tempo ao seu líder para asentarse.

Sobre ese descabezamento xa advertiran os que foran presidentes socialistas da Xunta de Galicia. “No esperaba que en el PSOE se instaurara esa política de que el que pierde es expulsado, no se espera un poco más. Los líderes no son como el champán, que abres una botella y sale una burbuja. Los líderes hay que formarlos”, foi a reflexión de Fernando González Laxe, mentres Emilio Pérez Touriño expresaba que “unha gran lección que ten que aprender o socialismo galego é que, salvo por erros moi graves, non podemos estar nun trance permanente de cuestionar e poñer patas arriba todo en cada envite electoral”.

Só hai catro anos que Gonzalo alcanzou o liderado do PSdeG despois de obter o apoio decidido da militancia nunhas primarias nas que non contaba co beneplácito dos aparatos de poder do partido. De feito, algúns asentáronse na oposición interna dende o primeiro minuto, eses mesmos que agora, dende a “mesa camilla”, volven intentar reconquistar un poder que nunca aceptaron perder.

Gonzalo entregou de xeito incansable catro anos da súa vida ao proxecto socialista. Sempre a pé de país, visitando un a un cada punto do territorio galego, cumprindo a promesa de ser o dirixente da militancia, aberto a falar con quen o desexara, deixando a pel coa mesma intensidade foran eleccións xerais, locais ou autonómicas.

Esta é a bagaxe dun dirixente do PSdeG que, con 46 anos, leva dous no Parlamento de Galicia, fronte aos 16 de Feijóo e os 17 de Pontón. Un líder sen ataduras cos poderes económicos establecidos, con dedicación plena ao proxecto socialista galego, capaz de equilibrar os intereses de cada parte do territorio e cun proxecto de país que non se conforma cun sumatorio de proxectos individuais.

No seu haber, Gonzalo leva uns resultados electorais históricos para o PSdeG nas eleccións municipais, xerais e europeas de 2019 e 2020. E avanzabamos en febreiro do 2020, segundo todas as enquisas, cara un escenario de cambio político na Xunta que só a pandemia truncou. Recordo como, nos peores momentos da pandemia, cando moitos tivemos que parar a nosa actividade política para quedar na casa, o noso candidato facía un traballo leal e incansable para comunicarse cos galegos e galegas a pesares de non contar practicamente con infraestrutura para iso. Mentres, Feijóo pasaba tódolos días nas pantallas da TVG amosando un comportamento desleal co resto das forzas políticas e co goberno de España, máis preocupado pola súa campaña que pola loita conxunta fronte á covid.

Agora, nestes duros momentos de crise, os e as socialistas de Galicia temos que elixir unha vez máis cal é o noso espazo ideolóxico: seguir á esquerda cun rumbo paralelo ao que tomou Pedro Sánchez na súa volta á dirección do PSOE ou tomar un camiño que eloxian moitos votantes do PP e boa parte do sector empresarial por ser “máis centrado e moderado”. Non necesito recordar que esta argumentación era a mesma que a que defendían os compañeiros que derrocaron a Pedro Sánchez, pero a militancia ensinounos entón cal era o camiño correcto. Agora, a militancia volve decidir.