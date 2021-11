O xabaril non pode coas leiras de millo: positiva campaña do ensilado en Galicia

Galicia destaca como a primeira comunidad autónoma tanto por superficie como por produción no cultivo de millo forraxeiro para ensilar, o que pon de manifiesto a importancia que ten nas explotacións gandeiras.

As choivas da primavera e as primeiras semanas de verán retrasaron en gran medida a maduración da espiga. Ademais, o primeiro temporal do outono provocou graves danos nas parcelas. A isto hai que sumar que a incidencia do xabaril sobre o cultivo é cada vez maior. A pesar de todo isto, conseguíronse boas collietas e as producións recollidas superan en liñas xerais ás do 2020.

Dende EL CORREO GALLEGO contactamos con cooperativas das principais comarcas gandeiras para coñecer os resultados da campaña do ensilado. Estas alcanzaron un rendemento medio de 180.000 kilos por hectárea, unha cantidade que cumpriu as expectativas.

a mariña lucense: “tivemos unha maduración menos escalonada que outros anos” Na cooperativa Os Irmandiños, en Ribadeo, unha das tres que integra CLUN, consideran que o inicio do verán chuvioso e con pouca temperatura retrasou bastante a maduración e os ciclos do millo. “Veu todo de golpe, unha maduración menos escalonada que outros anos”, afirma José Ramón Loza García, responsable de maquinaria da cooperativa.

Normalmente comezan co ensilado a primeira semana de setembro pero este ano retrasouse cara o día quince. Remataron coa colleita o pasado martes día 26. “Andamos nunha produción media de 42-43 toneladas por hectárea, cifras un tanto superiores ás rexistradas no ano 2020”, apunta Loza.

No referente as variedades de millo forraxeiro optan por seleccionar as que teñen un bo pedigree para que se manteña a planta verde. Este ano poden falar dunhas boas condicións da espiga, a cal ten un gran duro.

Como en outras ocasións, hai zonas de A Mariña afectadas polos estragos do xabaril. “En Xermade, non é o espazo onde máis traballamos pero temos algún socio con danos graves, onde o 80% do cultivo dunha leira foi arrasado”, confirma.

Os ciclos predominantes (días entre a sementeira e a colleita) son os 400 ou 500 que corresponden a 106-115 días ou 116-120 días. “No referente ás variedades, as características que queren que cumplan son principalmente o pedegree, a calidade e que toleren o vento, un aspecto fundamental nesta zona”, di.

A colleita foi dunhas 1.300 hectáreas. Practicamente o 100% é ensilado tradicional. Se por circunstancias climatolóxicas non se poidese efectuar a recollida en tempo e forma de millo xa se plantexarían outras opcións como o gran húmido o a esfolla da espiga.

comarca do deza: “as explotacións están ao límite polo incremento do prezo das materias primas”. As choivas e o frío retrasaron a época de ensilado do millo. Debido á falta de horas de sol a formación e maduración da espiga foi máis tardía. En Cobideza, con delegacións en Lalín, Vila de Cruces e Silleda, a campaña iniciouse cara finais de setembro, uns dez días máis tarde da data habitual.

Agora, a punto de rematar ao 100% co ensilado “podemos afirmar que este ano a produción foi moi boa, tanto en cantidade como calidade”, conta Patricia López López, directora comercial da cooperativa. Obtívose un rendemento superior ao esperado aproximándose deste xeito ós 50.000 kilos por hectárea, cifra que supón un 15 % máis que anos anteriores. En canto á calidade, á espera dos resultados das primeiras analíticas, todo apunta a que os datos van a ser favorables debido á boa sanidade da planta e espiga.

Algo que preocupa en gran medida aos gandeiros e agricultores é a incidencia do xabaril nos cultivos que causou danos e polo tanto perdas dende a sementeira do cultivo ata o momento da recolleita.

A recollida de millo das granxas ronda un valor medio de 5 ou 6 céntimos/kilo. “Se esta forraxe tivese que ser sustituída pola compra de alimento foráneo sería un gasto inasumible para as explotacións, que se atopan ao límite debido ó incremento do prezo das materias primas que levamos sufrindo varios meses. Por este motivo a autosuficiencia das granxas é determinante”, manifesta.

Na comarca do Deza tampouco é común facer o gran húmido. Isto desencadea nun dos principais problemas co que se atopan actualmente as explotacións leiteiras que é a falta de superficie agraria.

xallas e barcala: “temos case 200 horas de sol menos que no 2020” “De inicio a campaña comezou moi ben porque no mes de abril as condicións meteorolóxicas foron boas para sembrar pronto, e comezamos de feito antes porque a temperatura e o estado do solo eran favorables”, detalla Adrián Cuntíns, xerente de Ganxabar, cooperativa que xestiona en común as forraxes e a recría de oito gandeiros de Xallas e Barcala. Deste xeito tomaron a decisión de alargar os ciclos buscando unha maior capacidade produtiva.

A situación comezou a complicarse nos meses de maio e xuño co frío e as abundantes precipitacións. “O millo perdeu de desenvolverse e complicouse o tema do control das malas herbas xa que se daban as condicións idóneas para proliferar”, afirma. Así, o que intentaban mellor con ciclos largos truncouse co tempo. “Temos case 200 horas de sol menos que o ano pasado”, engade. En consecuencia a colleita retrasouse uns quince días. Iniciouse na semana do 20 de setembro e douse por finalizada o día 15 de outubro . Sembraron preto de 700 hectáreas.

A pesar de todo, a produción por hectárea en forraxe mellorouse en torno a un 10%. “Estabamos nunha media de entre 42 e 45 mil quilos por hectáreas e imos estar preto dos 47 cunhas condicións de materia seca similares ao ano anterior. Quizais teñamos maior sanidade da planta e as calidades en canto ao almidón van a ser máis baixas en comparativa con anos anteriores”, informa.

Coma en outros anos hai terreos de labranza “puntuais” nos que practicamente o 100% da plantación rematou arrasada polos xabarís. “Tamén houbo notables perdas polo forte temporal que tivemos recentemente nun fin de semana e que tumbou bastante millo. Sobre un 15% da planta de varias leiras non foi capaz de recuperar”, confirma.

En Ganxabar hai catro explotacións que fan gran húmido. Adican unha parte do millo ao gran para facer fariña e así diminuír a compra no mercado. “Sobre 150 hectáreas van destinadas a esta alternativa. Polo momento aínda temos stock do ano pasado”, apunta Cuntíns.

centro e sur de lugo: “ A primeira parte da colleita estivo marcada polos estragos do xabaril” A cooperativa Aira con trece delegacións repartidas por boa parte da provincia lucense e con presencia así mesmo en parte da comarca do Deza conta cun total de once máquinas que distribúense durante o periodo de campaña de ensilado por toda a área de traballo. “Por exemplo na zona de Chantada a finais de agosto estamos xa coa colleita. Na zona de Pol non se empeza ata mediados de setembro, que este ano se retrasou un pouco pola falta de maduración da planta. En cambio, en Chantada comezou a finais da primeira semana de setembro”, explica José Ángel, responsable do parque de maquinaria de Aira.

En cifras xerais plantáronse preto de 3000 hectáreas de millo. Na superficie de Pol sembráronse unhas 400 hectáreas mentras que en Chantada- Taboada foron 1.200.

“Hai zonas de moi boa calidade. En cantidade vimos sacando unha media de 35.000 quilos, tendo en conta de que hai lugares nos que se recollen 60.000 quilos”, detalla.

Segundo explica Cobas, a primera parte da colleita estivo marcada polos estragos do xabaril e nunha segunda fase os maiores problemas chegaron co primeiro temporal do outono, que puxo en apuros a moitos gandeiros, xa que o vento tirou con infinidade de plantas que tiñan o seu gran case a punto para a súa recollida.

Na cooperativa Aira, tiñan previsto que a campaña de ensilado finalizase esta fin de semana tendo en conta que a predición meteorolóxica apuntaba a un tempo de borrasca.