Ofelia, el ‘brexit’, la pesca gallega y la PAC

PROBABLEMENTE, el cuadro más conocido –no por ello el mejor– de la londinense Tate Gallery sea el del prerrafaelita John Everett Millais, que representa a una mujer semisumergida boca arriba en el lecho de un río, cual si flotara, gracias en parte a su lujoso vestido, cuajado de adornos y flores, cada una dotada de un simbolismo propio (la amapola, la muerte; las violetas, la fidelidad...). La joven –cuyo suicidio anuncia la reina Gertrudis en uno de los más bellos monólogos escritos en lengua inglesa (“there is a willow grows aslant the brook...”)- es Ofelia, la amada de Hamlet, a quien también se recuerda en una esquina de la pintura, por la calavera que se adivina entre el follaje de ácido verdor; aludiendo así al célebre parlamento cráneo en mano de un príncipe que, aún siendo danés, parece inspirar a algún político compatriota de los talentosos autores de ambas obras –cuadro y tragedia–, que ha iniciado un shakespiriano debate (refrendado esta misma semana por la Cámara de los Comunes británica) más allá del superado ser o no ser europeo, centrado ahora en ser o no ser respetuoso con la legalidad internacional. Ya se sabe cómo acaban las tragedias –para eso se escriben como tales– y, más concretamente, Hamlet: nada bien para casi ninguno de sus personajes.

Como, desde esta humilde atalaya, tratamos de fomentar los principios básicos expuestos en el Decálogo auspiciado por el Club de Consejeras de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, centrado en el fortalecimiento de la colaboración público-privada, conviene recordar ahora que la misma puede abordarse no solo desde un punto de vista financiero (o, al menos, estrictamente monetario) sino también dentro de un marco más general que implica “impulsar los oportunos cambios en la cultura empresarial gallega” (punto tercero del Decálogo). Pues bien, entre esos cambios, se encuentra precisamente la toma de conciencia sobre una adecuada defensa de nuestros intereses económicos en todos los foros. Algo que resulta siempre mucho más complejo en el terreno internacional, donde esa sinergia entre poderes públicos e iniciativa particular, que aquí defendemos, deviene imprescindible. El escenario donde se representa la obra titulada brexit (sobre todo, si el final resulta trágico, como todo parece apuntar) es un buen ejemplo de tales espinosas situaciones donde, en este caso, cientos de pequeñas –y no tan pequeñas– explotaciones familiares gallegas relacionadas con la pesca van camino de acabar como Rosencrantz y Guildenstern, si nada cambia. Ya avisamos de que en Hamlet ni los secundarios se salvan.

Pero el destino de la pesca gallega en el entorno del brexit no es la única muestra de los beneficios que podría reportar la articulación eficiente de unos mecanismos óptimos para defender ámbitos clave de nuestra economía. Sin ir más lejos, la semana pasada, el ministro de Agricultura compareció en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para informar sobre el estado de negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que no supone una mera continuación de la anterior, sino un auténtico giro de 180 grados hacia un modelo más sostenible, basado en la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea. Se trata de un extenso y complejo documento donde se establecen las normas sobre la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la PAC; borrador que aún continúa debatiéndose y cuya capital importancia para el futuro de la agricultura en la Unión Europea, en general, y en Galicia, en particular, es incuestionable (incluyendo, por supuesto, a la gran cantidad de empresas familiares que operan en el sector, de modo directo o indirecto).

Convendría entonces enmarcar estos dos ejemplos escogidos a vuelapluma –hay otros muchos, como el caso del acero, sin ir más lejos– dentro de una más amplia concepción de la cooperación público-privada que, en general, suele verse reducida a la (no menos necesaria) colaboración financiera. Comenzando para ello por la preparación de profesionales en el campo de la negociación y gestión de proyectos y políticas públicas internacionales; continuando con una más amplia toma de conciencia por parte de las empresas familiares sobre las apremiantes adaptaciones al mundo globalizado y cambiante en que vivimos; y culminando todo ello en una mayor y mejor planificación de la defensa de nuestros intereses económicos por los poderes públicos, especialmente en los entornos que revisten mayor complejidad y donde actúan operadores sofisticados. “Hay un sauce creciendo inclinado sobre un arroyo, cuyas pálidas hojas se reflejan en el cristal de la corriente”. Ni pretendemos emular a Gertrudis ni ser más agoreros que Casandra pero, con la que está cayendo, si no queremos que nuestra economía acabe languideciendo en un riachuelo, como Ofelia, es urgente poner en marcha todos los canales de cooperación –no solo los financieros, también los institucionales– entre las empresas y los poderes públicos gallegos, al menos, ante la posibilidad de un brexit sin acuerdo o los trabajos preparatorios de la PAC. Porque esa actitud también debe formar parte del nuevo ADN empresarial que conviene impulsar. Y supone tanta cordura como la que a Hamlet le faltó.