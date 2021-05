Ofensiva en Galicia contra el cobro en las autovías

Dos escenarios diferentes pero el mismo mensaje: Galicia rechaza el cobro de peajes en sus autovías. El Parlamento gallego aprobó por unanimidad una iniciativa en ese sentido, a propuesta del BNG. En el Congreso, al mensaje al Gobierno contra la propuesta del ministro José Luis Ábalos le puso voz también el Bloque, a través de su diputado en esta cámara, Néstor Rego.

La iniciativa que sale de O Hórreo muestra la “rotunda oposición” de Galicia a la intención del Gobierno, que considera “una medida regresiva, que establece barreras económicas en el acceso a servicios básicos como son las infraestructuras viarias” y que, como efecto colateral, tiene el incremento de la “inseguridad vial”.

El Parlamento gallego cree además que el paje en las autovías de titularidad estatal, en el caso de aprobarse, supondría “un atranco para el desarrollo económico y la cohesión social” de la comunidad.

A Luis Bará, el diputado encargado de defender la proposición no de ley, le parece además que la medida constituye “un engaño que no va a reducir el uso del coche y del transporte pesado” pues, a su juicio, las estrategias efectivas para ello pasan por poner medios para una movilidad sostenible que no existe en la actualidad.

“Lo que necesita Galicia no son más peajes, sino terminar con los peajes abusivos de la AP-9 y de la AP-53”, advirtió el nacionalista, rematado Bará, que rechazó todas las enmiendas de la oposición a la iniciativa y que criticó el cinismo de las posiciones tanto del PPdeG como del PSdeG.

Los populares propusieron un acuerdo para que el Gobierno central aplique cuanto antes las bonificaciones prometidas por la AP-9 y la convocatoria urgente de la comisión de transferencias, pero terminaron avalando la tramitación de la propuesta del BNG, al que acusaron de ser cómplice de la situación por mantener sus pactos de gobierno con el PSOE allí donde gobiernan.

“Valoran más el asiento en estas instituciones que los intereses de Galicia”, sostuvo el diputado Diego Calvo, que ha agregado que, “cuando un partido le entrega todo al Partido Socialista a cambio de nada, es tan culpable como el Partido Socialista”.

El PSdeG, por su parte, intentado también sin éxito cambiar el sentido original de la propuesta del BNG al abogar por retirar las alusiones expresas al papel del Gobierno, ya que entienden que, de momento, no existe “ninguna propuesta concreta” para la implantación de peajes en las autopistas estatales.

La parlamentaria socialista Patricia Otero recalcó que su partido siempre se ha opuesto a este tipo de medidas, independientemente de quien las proponga, y dedicó gran parte de su intervención a afear la labor del PP en materia de infraestructuras durante los últimos años, informó Efe.

A seiscientos kilómetros de distancia, en el Congreso, Néstor Rego definió como “antisocial y antigallega” la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez que, aseguró, está generando una gran inquietud por los efectos negativos que tendrá para las “clases populares” y para los costes de las actividades económicas, especialmente en Galicia por su condición periférica en España y Europa.