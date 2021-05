Ofensiva total del Bloque contra los peajes en autovías

Una “ofensiva total” contra una medida “que perxudica especialmente a Galicia”, tanto a las familias como a las empresas. El BNG anuncia su “total oposición” a la intención del Gobierno central de cobrar por el uso de las autovías.

La portavoz nacional, Ana Pontón, expresó su preocupación ante una medida que supone “un novo sablazo a unhas economías familiares que están moi tocadas”, y que hará a las empresas gallegas “menos competitivas”.

Pontón remarcó que el cobro de las autovías perjudicaría a las familias, y penalizaría a la economía por su posición geográfica periférica, tanto a nivel español como europeo.

Se trata de “unha proposta lesiva para Galicia” y que se sostiene en tres argumentos que “son tres falacias”. Así, Pontón rechazó que se trate de una medida verde, “porque verde sería fomentar o transporte colectivo”, y apuntó que “a excepción do Eixo Atlántico, a comunidade sufre un desmantelamento progresivo do ferrocarril”.

Agregó que “a segunda falacia é que sexa unha medida social”, y se preguntó qué tiene de social “pagar dúas veces por esta infraestrutura”. En este punto puso el foco en que “en Galicia os niveis salariais e as pensións están por debaixo da media”, de modo que supone una “discriminación”. Por último, consideró que es “neoliberal” proponer que pague quien usa las vías, una idea que “se alonxa de políticas socialdemócratas”.

Además, advirtió de que “aumentará a inseguridade” porque desplazará a muchos usuarios a vías secundarias.

El BNG llevará a cabo una “ofensiva total” a tres niveles contra una medida “discriminatoria e antisocial, que so vai beneficiar ás grandes construtoras”. Por eso, en el próximo pleno del Parlamento de Galicia llevarán una PNL “para unha declaración unánime” contra esta propuesta. También registrarán mociones en todos los municipios “para que o debate se traslade ao conxunto do país”. Por último, en el Congreso de los Diputados plantearán una serie de iniciativas “para que o Goberno reconsidere esta proposta que é especialmenmte gravosa para Galicia”.

Pontón reclamó a Ábalos que retire la medida, y lamentó que “se forma parte das propostas que se envían a Bruxelas, non é por casualidade”. “Galicia non necesita máis peaxes. O goberno máis progresista da historia o que ten que facer é cumplir co país”, sentenció.