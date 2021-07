Oferta de Sidenor por Alcoa frente a una Alu Ibérica empantanada

En el revolucionado –y amenazado– sector de la producción de aluminio en Galicia sigue la cara, para Alcoa, y la cruz, para Alu Ibérica. La planta de San Cibrao, en A Mariña lucense, despierta cada vez mayor interés; la instalación de A Coruña, hermana de la de Avilés, se mantiene empantanada en el limbo judicial, a la espera de rescate.

Sobre la primera, el grupo Sidenor, que emplea a 1.600 trabajadores, presentado esta semana a Alcoa una “oferta no vinculante” por la planta de Cervo, y destaca de ella en un comunicado oficial que ha puesto de relieve su “conocimiento y experiencia para llevar a cabo un proyecto industrial en un sector básico para la economía del país”.

Cabe recordar que Sidenor es un grupo industrial líder en la producción de aceros largos especiales, con centros de producción en País Vasco, Cantabria y Cataluña, y delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Su apuesta pasaría por “una implicación a largo plazo en el futuro de la fábrica de San Cibrao, alejada de cualquier planteamiento especulativo, y centrada en el mantenimiento y desarrollo de la actividad y del empleo”.

Consultada la compañía por este periódico sobre si piden que medie la SEPI, alegan sólo que se presentó al dueño, que es la multinacional estadounidense, pero reiteran que se caracterizan por “un fuerte compromiso con los trabajadores y el empleo de calidad”, como prueba su “dilatada trayectoria industrial”, las “grandes inversiones para situar a la empresa en la vanguardia del sector en Europa” y su “apuesta por la digitalización y la fabricación inteligente”, además del respeto ambiental y por la sostenibilidad.

Se suma así a GFG Alliance (Liberty House) o la suiza Trafigura, entre otros aspirantes. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, aseguró de ésta última que “tiene un movimiento de capital anual tan grande como todo el PIB de la industria en toda España”, que es una empresa muy grande y sabemos que muy solvente. Esta gente cuando hace un movimiento no lo hace en balde”, destacó el sindicalista de Comisiones Obreras.

Señaló que la multinacional suiza “fue la primera que se reunió” con ellos, pero “por confidencialidad pidieron que no se diese su nombre hasta que no tuvieran claro que se podía hacer la operación y que podía salir bien”. “Ahora que han estudiado todos los números han sido los primeros que han hecho una oferta no vinculante”, subrayó.

Zan destacó que Trafigura “tiene un sistema de beneficios que reparte a los trabajadores”. “Aunque para nosotros eso no es lo más importante porque lo importante es hablar de inversiones y de futuro para la comarca de A Mariña”, añadió. Lo importante para cualquiera de los compradores es que venga con un plan energético que sea viable. El plan energético y el plan industrial son las dos claves para esta operación, lo que necesitamos es que intervenga la SEPI y así escoger cuál es el mejor plan industrial y cual es el mejor plan energético”, reivindicó.

En cuanto al precio de la operación, José Antonio Zan sostiene que “aquí en realidad quien pone dinero es Alcoa, el dinero que se tendría que poner para los despidos y costes laborales del cierre de una planta, más el dinero que tiene calculado para posibles denuncias medioambientales, denuncias que pueden venir después del cierre”. “Eso de que se vende por un euro y Alcoa pone 70 millones de euros, lo que la empresa quiere es no poner dinero por esos temas y luego que pongan una denuncia y tener que poner, otra vez, ese dinero”, concluye.

Tribunales. Mientras, la jueza de la Audiencia Nacional que se encarga del caso de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés decidirá en los próximos días si pasa de la intervención judicial, que implica el control de las fábricas, a la administración judicial, lo que significaría remover a los actuales gestores.

En una vista el miércoles la empresa de Grupo Riesgo presentó informes con sus alegaciones en contra de esta medida, negando la descapitalización y aseguran que la situación financiera de las factorías mejora desde 2018.

Mientras, el presidente del comité de empresa de la planta de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho urgía a la jueza, tras reunirse con el vicepresidente económico de la Xunta, a tomar esa decisión, al tiempo que pedía implicación por parte de la ministra de Industria, Reyes Maroto.

También lo hizo el vicepresidente Francisco Conde, quien instó a Maroto a aprovechar su viaje a Pittsburgh (Pensilvania) para reunirse con responsables de Alcoa para poner sobre la mesa también la situación de las fábricas coruñesa y asturiana.

Conde coincidió con la plantilla al lamentar la “situación de desamparo” de los trabajadores de Alu Ibérica por parte del Gobierno central, al que ha reclamado “soluciones” tras el “cierre en falso” de la venta a Parter. En cualquier caso, el vicepresidente económico de la Xunta incidió en que el “último responsable” es Alcoa, a quien ha pedido “explicaciones”. También reclamó al Ejecutivo central que convoque de manera urgente la mesa industrial de Alu Ibérica para desbloquear de una vez la situación.

Para López Corbacho, es “necesario que quien” les llevó “hasta aquí se ponga al frente de las soluciones”, en referencia directa a la ministra Maroto y al secretario general de Industria, Raül Blanco, a quienes ha exigido “que aparquen la inacción”. “Los tiempos de la justicia para nosotros van lentos. La planta no puede seguir en esta situación por más tiempo”, advertía el presidente del comité. Precisamente la Audiencia Nacional, en otro proceso abierto en relación con las plantas, en este caso por un conflicto colectivo que impulsaron los sindicatos, condenó a Alcoa a cumplir los términos de un acuerdo laboral adoptado con la plantilla antes de la venta a Parter.

Para el responsable del comité de empresa, la administración judicial debe llegar “ya” y al frente de ella debe estar la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). “Tiene que ser alguien técnico”, remarcó.