Once municipios víctimas de las llamas no estaban en el sistema de gestión de biomasa antes del 2019

La experiencia demuestra que una mejor gestión de la biomasa forestal podría contribuir en gran medida a la prevención y reducción del riesgo de incendios, al limitar la presencia de este combustible natural en los bosques para su uso como biocombustible.

Sin embargo, aún siendo España el segundo país de Europa en extensión forestal, con aproximadamente 27 millones de hectáreas, y con una media de crecimiento anual de 46 millones de metros cúbicos en sus bosques (de los que se aprovechan 19 millones), solo el 18,5 % tiene un instrumento de planificación para gestionar el monte, según indica la Confederación de Organizaciones de Silvicultura de España (COSE).

En Galicia, existe un sistema de gestión de la biomasa en las franjas secundarias para la protección de las aldeas frente a los incendios forestales. Se trata de un exitoso programa que, con fondos públicos, lleva a cabo el desbroce de zonas de monte que por estar cerca de las casas resultarían peligrosas en caso de declararse en ellas un incendio. El plan se suscribió en 2018 entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Seaga, y, poco a poco, fueron sumándose más y más aldeas, pasando de 5.012 en 2019 a 25.651, lo que supuso un aumento del 400 %.

En concreto, los propietarios de las parcelas localizadas en franjas secundarias de parroquias priorizadas son los que pueden encomendar la gestión de las mismas a la entidad pública Seaga, por una tarifa de 350 euros por hectárea, es decir, 35 euros por 1.000 metros cuadrados.

A día de hoy son ya un total de 276 los ayuntamientos adheridos al convenio (el 88 % del total). Entre ellos se encuentran prácticamente todos los que han sido pasto de las llamas en el último mes, desde que aquel fatídico jueves 14 de julio los rayos desencaderon los primeros incendios de lo que ya va camino de convertirse en una oleada sin precedentes, detrás de la que, en muchos casos, está la mano humana.

Carballeda de Valdeorras, Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón, Verín, Maceda, Calvos de Randín, Arbo, Ponteareas, O Saviñao, A Cañiza, Oímbra, Quiroga, Palas de Rei, Rodeiro, Melón, Caldas de Reis, Boiro, Castrelo do Miño, Antas de Ulla, Ribadavia, Boborás, O Irixo, Laza, Chandrexa de Queixa y Ponte Caldelas son los 25 municipios adheridos al convenio. Solo Cervantes y A Mezquita siguen fuera del mismo.

Pero no siempre fue así. De hecho, en el primer año de implementación, en el 2019, eran nada menos que once de los 27 ayuntamientos en los que en el últimos mes se ha declarado algún incendio los que no se habían animado a sumarse al sistema público de desbroces. Eran: Ribadavia, Carballeda de Valdeorras, Maceda, Arbo, Ponteareas, Rodeiro, Melón, Caldas de Rei, O Irixo, Cervantes y A Mezquita.

Estos dos últimos siguen sin hacerlo en la actualidad y llama poderosamente la atención el particular caso de A Mezquita, debido a que se trata de un municipio que indudablemente tiene un elevado riesgo de incendio cada año. De hecho, está incluido en el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) de este 2022 entre los ayuntamientos con elevado riesgo de incendio. Y es que en los últimos cinco años se registraron nada menos que 86 fuegos en un municipio que apenas supera los 100 kilómetros cuadrados y los mil habitantes. Entre todos arrasaron con más de 1.300 hectáreas.

GALICIA COMO EJEMPLO PARA EL RESTO DE ESPAÑA. El exceso de biomasa provoca que el fuego avance con mayor rapidez. La gerente de la COSE e ingeniera agrónoma, Patricia Gómez, explica que España es, influido por las condiciones climáticas, “un país altamente inflamable”. Y la solución está en “abordar el problema de raíz”, con mayor inversión pública en la gestión forestal, algo en lo que, como hemos visto, Galicia es pionera.

En el centro de la problemática del exceso de biomasa siempre está el abandono rural y el de las actividades agrarias, que facilitaban tener una estructura “de mosaico” que dificultando a los incendios su expansión, evitando así que llegasen a ser de grandes dimensiones.