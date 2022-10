Orcas y veleros: “No es venganza, solo quieren que no les vuelva a pasar”

Veinte de septiembre. Un nuevo ‘ataque’ de una orca a un barco velero ha obligado a remorcarlo a puerto y ha puesto en peligro la vida de dos personas. Este es el último titular publicado en prensa sobre interacciones de orcas con humanos. Han sido tantas las informaciones lanzadas a lo largo del verano sobre este tipo de encuentros que parece que la situación es realmente alarmante y que las orcas nos han declarado la guerra sin motivo aparente. Sin embargo, en esta vida no todo es lo que parece, y entre el blanco y el negro hay una amplia escala de grises a tener en cuenta.

“Todas las cuestiones son relativas”, asegura Alfredo López, científico del CEMMA, que indica que “podemos pensar que las orcas están poniendo en riesgo vidas humanas, pero cuando esas vidas están a 50 millas de la costa, con un mar con olas de tres metros e incluso llevando a bordo niños, nadie se plantea que las vidas humanas estén en peligro, y yo personalmente creo que así es”. Así que, en su opinión “los humanos somos muy ‘cucos’, porque arriesgamos nuestras propias vidas y, según como nos vaya, contamos la película de una forma u otra”.

Con esto, asegura que no quiere restar importancia a las situaciones que se han venido produciendo repetidamente desde el año 2020, porque “es verdad que las orcas provocaron situaciones de riesgo, sin duda, pero a pesar de todo lo que se lee, en ningún caso fue identificada una situación agresiva hacia las personas”. Y es que “ellas saben perfectamente lo que es un barco, no lo confunden con nada, saben cómo es, cómo funciona, cómo es por fuera, cómo es por dentro... Saben todo exactamente porque llevan mucho tiempo navegando alrededor de los barcos”, apunta López.

De tal manera que, consciente de que “aún no se sabe por qué hacen esto, o cómo pararlo, y aunque en ocasiones si llegan a estar en peligro vidas humanas, su intención real no es herir, ni mucho menos matar, a ninguna persona”. Lo que sí puede suceder es que en un giro de timón brusco a causa de la orca alguna persona se pueda lastimar, “pero no hay que tenerles miedo porque son animales que no nos van a comer”.

“Es como la historia de los perros con las ruedas: Todos los perros del mundo persiguen y ladran a las ruedas, pero si la persona que va en el coche se baja y para, el perro no le muerte, porque su interés era la rueda, no la persona que iba encima del coche”, ejemplifica, salvando las distancias, pues nada tiene que ver la inteligencia de la orca con el perro.

De hecho, las orcas, pertenecientes al grupo de los cetáceos, parientes de los delfines, son animales enormemente inteligentes, los más inteligentes que hay en el mar a día de hoy. Su paso por determinadas zonas, como puede ser Galicia, viene determinado por la ruta del atún, pues realizan migraciones desde la zona del Estrecho, donde se ubican entre la primavera y el final del verano, y después van subiendo por la costa portuguesa hacia Galicia, normalmente desde finales de verano hasta principios de otoño (es decir, en el momento actual), para finalmente adentrarse en aguas oceánicas. Y claro, ver animales de aproximadamente 5 o 6 metros –hasta siete pueden llegar las orcas ibéricas, más pequeñas que las que se encuentran en otras partes del mundo– impresiona para bien y para mal, dependiendo.

En estos momentos, después de lo visto en los medios, más bien la gente tiene miedo. “No sabemos la razón exacta de por qué se lanzan a los barcos, pero hay dos hipótesis sobre el origen de ese comportamiento”, relata a EL CORREO López. La primera, que este sea “un comportamiento autoinducido, es decir, que ellas inventasen un nuevo comportamiento y lo estén repitiendo, algo que coincidiría con el perfil de las orcas juveniles o adolescentes, que son la mayoría de ellas”. La segunda, es que se trata de “un comportamiento de respuesta ante una situación aversiva vivida, o sea, una dificultad que vivieron con alguna embarcación o algo así, lo cuál se correspondería más con ejemplares adultos, y en este grupo de ‘interactuantes’ sí hemos identificado algún ejemplar adulto; el problema es que desconocemos cuál fue el barco número 1”.

Los primeros casos de ‘interacciones’ –como las llaman desde el CEMMA, porque “hablar de ataques supondría reconocer que hay una guerra abierta entre orcas y humanos y que ninguno es inocente”–, se remontan a julio de 2020, aunque los primeros en Galicia son algo posteriores, del 30 de agosto de ese mismo año. “La hipótesis de comportamiento autoinducido no se sostiene, porque algo tuvo que hacer que empezasen ese año y no hace diez o tres”, explica López, que cree que la más viable es la de “respuesta a una situación agresiva que vivieron, en la que pasó algo con un velero –porque aunque la actividad no se centra en los veleros, exclusivamente, sino que tocaron todo tipo de barcos de entre cinco y 38 metros, sí que es más recurrente en ellos– que las dejó traumadas”.

Así, “todo nos lleva a que en ese año pasó algo donde había tres elementos: atún, veleros y orcas”. Por ejemplo, una cría que quedó atrapada en unas redes y la madre, asustada, trató de parar el barco. Para que no vuelva a pasar, y tras haber sido avisadas (las orcas son unos animales con mucha comunicación entre ellas) al ver un velero ahora, repiten este comportamiento. “No es venganza, no quieren hacer daño, solo quieren que no les vuelva a pasar”, zanja López.