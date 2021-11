Ordenadores y consolas escasean con el Black Friday a la vuelta de la esquina

En un mundo globalizado como el actual, todos los países dependen los unos de los otros, pero más si cabe dentro de la economía mundial y de cómo se ha organizado en los últimos años el sistema de fabricación y distribución de los productos. Muchos de los aparatos electrónicos que usamos en nuestras casas a diario, los que vemos en las tiendas, o los que deseamos poder adquirir algún día, se fabrican en China y, desde allí, tienen que ser trasladados por mar hasta los distribuidores, de ahí a las tiendas, y de las tiendas a nuestros hogares. ¿Qué sucedería si una de las piezas de este complejo entramado fallase?

Pues lo que se vive en la actualidad: una crisis de desabastecimiento. Las empresas de venta de aparatos tecnológicos afrontan el próximo Black Friday y la campaña de Navidad con incertidumbre. Apple, Nintendo o Lenovo ya esperan complicaciones, y así lo han anunciado; al igual que Microsoft, que habló de falta de productos puntuales.

Así, estas próximas campañas de venta estarán marcadas por la crisis de suministros debido a la falta de semiconductores, el aumento de la demanda provocado por el coronavirus y los problemas de transportes en Asia. Sin embargo, no todas afrontan esos días de la misma forma, dependiendo de su stock actual las hay más y menos pesimistas.

La primera gran compañía en alertar en España sobre posibles problemas de suministros de cara a la campaña de Navidad y el Black Friday fue Lenovo, que prevé una campaña de Navidad “muy complicada” en la que se podrían producir problemas de existencias, por lo que incluso decidió limitar sus ofertas de cara al Black Friday, Navidad y rebajas en el conjunto de España.

“No va a haber disponibilidad de todos los productos para poder elegir”, advierte el responsable de productos y marketing de Lenovo Ibeira, Fabio Capocchi.

Los problemas derivados de la crisis de semiconductores y la falta de contenedores en China están afectando a las grandes tecnológicas a nivel mundial. Ya durante la presentación de sus resultados, Apple alertó de que la falta de suministros se puede reflejar en sus cuentas en el futuro próximo. En concreto, la tecnológica cree que estas dificultades afectarán a la disponibilidad de productos y, en consecuencia, a sus ventas, con un impacto peor durante los próximos tres meses, claves por el Black Friday y la campaña de Navidad.

Por su parte, desde Microsoft están trabajando “para superar la adversidad y proporcionar a los clientes toda la gama de opciones” de Microsoft Surface (dispositivos con pantalla táctil, tabletas, ordenadores...). No obstante, no descartan que alguno de ellos no esté disponible.

En cuanto a la videoconsola Xbox, Microsoft sí reconoce que existen “una serie de factores que contribuyen a las continuas limitaciones de suministro”, pero añade que están intentando “acelerar la producción y el envío y así poder satisfacer la demanda sin precedentes”.

Y junto a las empresas de dispositivos, las cadenas de distribución de electrónica de consumo también se están preparando para las campañas de Black Friday y Navidad. Según confirmó a Efe el director comercial de Mediamarkt Iberia, Samuel González, la compañía adelantó a 24 semanas las operaciones de compra “para poder asegurar el stock de los productos” en las fiestas y están trabajando “de forma coordinada y permanente con los proveedores” para estar preparados ante la crisis de semiconductores y los problemas de contenedores llegados desde Asia.