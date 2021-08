Os montes xestionados por Ence propician anualmente a retirada de 230.000 toneladas de CO2 da atmosfera

As masas forestais xestionadas por Ence alcanzaron un balance neto positivo de captura de carbono de máis de 62.600 toneladas o pasado ano. Isto supón que os montes que xestiona a compañía propician cada ano a retirada da atmosfera de máis de 229.500 toneladas de CO2, unha cantidade equivalente ás emisións de Gases de Efecto Invernadoiro que, en boa media, provocan unhas 33.500 persoas en España cada ano. E é similar á cantidade que emiten de media ao ano 170.000 coches particulares.

A través dunha pormenorizada análise dos montes xestionados pola compañía, cuxos resultados foron validados recentemente por unha entidade independente, constatouse un balance neto positivo de carbono destas masas forestais. O seu cálculo realizouse sumando toda a absorción de carbono propiciada polo crecemento das árbores, e detraendo posteriormente as retiradas de madeira e biomasa, ao longo do ano pasado.

Así, un balance anual neto positivo de carbono implica que, durante o período de estudo, os montes xestionados pola compañía retiraron máis carbono da atmosfera (mediante a captación de moléculas de CO2) do que se extraeu desas masas forestais en forma de madeira e biomasa.

En total, estudáronse 44.345 hectáreas, o que supón o 71% da superficie neta total xestionada por Ence. Desta forma, analizáronse todas aquelas masas forestais destinadas á subministración de madeira e biomasa. O resto, aquela superficie cuxo fin é a conservación ou outros usos, como a extracción de cortiza, non se tivo en conta para esta primeira análise, ao non dispoñerse polo momento dos datos necesarios.

Fóra do ámbito deste estudo atópase o CO2 capturado por todas aquelas masas forestais das que Ence, para a produción de celulosa e a xeración de enerxía renovable con biomasa, aproveita a súa materia prima, e que constitúe unha magnitude moi destacada, relacionada directamente coa actividade da compañía. Desta forma, Ence contribúe ao Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Nacións Unidas número 13 (Acción Climática) e, en concreto, á mitigación do cambio climático a través do efecto sumidoiro das súas masas forestais.

Ence tamén busca ofrecer solucións na xestión de residuos agroforestais para a súa valorización enerxética, evitando emisións difusas e reducindo o perigo de incendios, unha das principais ameazas para os sumidoiros de carbono en España.

Ademais, a compañía mantén un decidido compromiso coa acción polo clima e contribúe á mitigación do cambio climático, mediante a diminución das emisións de gases de efecto invernadoiro derivadas da súa actividade, e axudando a descarbonizar o sistema eléctrico a través da xeración de enerxía renovable nas súas plantas de biomasa e nas súas biofábricas de Navia (Asturias) e Pontevedra, excedentarias en enerxía renovable.

Seguindo con esta liña, e para continuar avanzando cara á descarbonización da sociedade, o pasado ano Ence estableceu como obxectivo a redución de emisións nas súas instalacións: para 2025, quere reducir un 25% as emisións específicas de alcance 1 e 2 das súas biofábricas respecto a 2018, o ano base no que a compañía comezou a analizar a súa pegada de carbono de forma integrada.