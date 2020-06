Os sindicatos ven insuficiente o reforzo de Correos

falta de persoal. A dirección estatal de Correos comunicou esta semana aos representantes dos traballadores a intención de facer 600 contratacións para reforzar o período electoral. Unha cifra para Galicia e Euskadi que as centrais sindicais consideran “insuficiente” ante o aumento do volume do voto por correo que se prevé debido á crise da covid-19. Cabe recordar que nas eleccións xerais de 2019 produciuse un aumento do 64% na petición do sufraxio postal con respecto aos comicios de 2015. Un incremento que daquela xa ocasionou problemas, sen contar cunha pandemia. A empresa non comunicou como se distribuirán por comunidades esas 600 unidades de reforzo. Mais que aproximadamente virará ao redor da metade para cada unha delas. Dende as centrais sindicais consideran que se trata dun número “claramente insuficiente para levar a cabo todo o traballo no proceso electoral”, explicou Anxo Álvarez da CIG en declaracións a Europa Press. Ademais, mostrouse a favor de que se reforce tamén a repartición o 4 de xullo, unha previsión que ten Correos, pero que non se concretou aínda en firme: “Parécenos que ten que ser unha previsión real, non unha posibilidade, sempre voluntario, para aliviar a carga de traballo”.

Pola súa banda, nun comunicado conxunto, CCOO e UXT denunciaron que coa proposta de 600 mensualidades “non se cobre nin o emprego estrutural necesario” e reclamaron “un reforzo do cadro de persoal suficiente” e organización nos centros de traballo “para evitar contaxios”. Así mesmo e tal como pedira tamén CSIF e os demais sindicatos, reclamáronse compensacións económicas maiores que as que planifica a empresa postal para os traballadores por esta campaña electoral, que segue conxelada en 117,78 euros “dende hai quince anos” na retribución fixa (máis a repartición de publicidade e dos cartóns censais, cunha contía conreta por sobre”.

Por último, Correos confirmou nun borrador de instruccións para os seus traballadores que en “ningún caso terán que acceder ao interior das casas”. m.g