Os tónicos da vontade na educación

Hai moitas definicións de educación, pero para os temas que non poden definirse facilmente, que non caben enteiros nunha definición, gústanme especialmente as que chamo “definicións dunha peza”. Definicións que integran, máis que enumeran, aquilo que pretenden definir. Por iso gústame en particular a definición que fai José Antonio Marina sobre o obxectivo da educación: “facilitar a formación de personalidades capaces de comportarse dunha maneira que consideramos individual e socialmente valiosa”.

Con esta definición, o obxectivo da educación non cambia no tempo, pero si o fai, claro, o que se considera individual e socialmente valioso. En consecuencia, tamén cambia o que hai que aprender. O que debe aprenderse, insisto, non só o que vai a ensinarse. O obxectivo de educar non é ensinar, algo que segue sendo un medio, aínda que fundamental, senón que os estudantes aprendan. Precisamente por iso, o como é tanto ou máis importante que o que. Dito doutro xeito, debemos fixar que debe aprenderse, pero o logro é ter éxito neste empeño.

O que debemos ensinar e o como facelo deben cambiar a día de hoxe e moi profundamente, xa que o están facendo os porqués e os paraqués. Neste sentido, entendo a intención do Ministerio de Educación de facer unha reforma do currículo escolar, reducindo contidos, apostando máis polas competencias e menos pola memorización-reprodución. A idea, resumidamente, é incidir máis no saber facer que só no saber. Quérese tamén dar unha maior capacidade de manobra ás comunidades autónomas e, por primeira vez, mesmo aos centros, que terán unha pequena marxe para incidir sobre o currículo.

De entrada, este empeño paréceme ben, a expensas, está claro, de ver en que se concreta e, sobre todo, en como se implementa. Pero para isto haberá que esperar bastante máis, xa que os froitos da educación non se aprecian en cursos senón en xeracións. Precisamente por iso, os esforzos para mellorala non deben ser só estéticos senón cirúrxicos.

Sempre digo que a reforma que necesita a nosa educación vai moito máis de “cometidos” que de contidos, polo que espero que sexan aqueles os que guíen os cambios que finalmente se proxecten nestes. Por iso, paréceme especialmente interesante que o denominado “Perfil de Saída do Ensino Básico” que quere definir o Ministerio, contemple competencias como a comunicación lingüística, as competencias dixitais, persoais e sociais ou aquelas relacionadas co emprendemento.

Oxalá logremos que os nosos mozos aprendan que facer co que saiban, e aínda máis que aprendan a querer facelo. O saber e o saber facer pódense ensinar, sabémolo ben, pero tamén o querer facer. Non nos esquezamos diso nesta reforma, xa que os tónicos da vontade, como os chamaba Ramón y Cajal, pódense administrar.