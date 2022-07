Ourense bajo la ola de calor: cómo es trabajar en la ‘zona cero’ gallega

Con las temperaturas que ha traído consigo esta ola de calor, hasta moverse resulta asfixiante, y en especial en la ciudad de Ourense, que se ha convertido en la “zona cero” de Galicia. De hecho, se ha vuelto a batir el récord histórico de temperatura en la ciudad, superando la máxima anterior alcanzada el martes pasado, de 43.3ºC, ya que este jueves los termómetros han subido hasta los 44 grados centígrados.

Debido a la alerta roja, y como viene siendo costumbre en esta ciudad cuando suben demasiado las temperaturas, que ya hay quien que han decidido modificar sus horarios para evitar las horas de más calor, pero aún así resulta muy difícil rehuir las inclemencias del tiempo.

Es el caso, entre otros muchos, del sector de la construcción, ya que este calor como afirman los propios trabajadores “mata a cualquiera”. “Estos días lo llevamos como podemos”, ha asegurado Cristian Pacheco en una entrevista a Efe, que ya lleva ya dos décadas dedicado a este sector y actualmente opera en Ourense. En su caso, empieza a trabajar a primera hora de la mañana y, para evitar los peores momentos del día, hace un “parón considerable” a la hora de comer.

Pero con esto no se zanja el problema. Como ha explicado otro trabajador del sector, José Manuel Parada, “estamos haciendo un parón para comer a la una y volvemos a las tres para evitar las horas de más calor” y que “si empiezas a las 7 y acabas a las tres, todo del tirón, no arreglamos nada”.

“En el sector de la construcción es más difícil”, según puntualiza Parada, que tiene ya años de experiencia en este oficio. “No es igual hacer una jornada continua en una oficina que en la calle”, a lo que añade que “hay momentos puntuales, desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde, en los que hace mucho calor. No solucionas nada con una jornada de ocho a cuatro”.

Pero no es algo nuevo para ellos, que aseguran que uno nunca se acostumbra a las condiciones ambientales. “Es lo mismo todos los años, cuando en el invierno toca trabajar con frío y en verano con mucho calor. Aunque no tanto” añade. La única solución que tienen es “beber mucho” y “esperar a que empiecen a bajar las temperaturas”, en un trabajo en el que “siempre se trabaja, llueva o haga sol”.

El sector de la construcción no es el único que está sobrellevando como bien puede estas temperaturas. En mayor o menor medida, como ejemplifica Cristina, de la panadería “Pan do Luis”, el calor nos ha llegado a todos. Lo que más nota es que el reparto está siendo más lento en el rural. “La gente está encerrada en casa, con todo cerrado, y muchas veces no nos oye llegar”, explica. Además, en su caso, al mantenerse las temperaturas más bajas del día en los 20 grados, “aunque trabajamos de noche, estos días al no bajar las mínimas el obrador puede alcanzar los 47 grados”.

José González, desde su puesto de frutas y hortalizas situado en Castadón, en Ourense, también ha sido testigo de cómo esta ola de calor ha afectado a su negocio. “La gente que viene pide frutas más frescas, porque es lo que más apetece, es decir, naranjas, peladillos, melocotones, sandías”, explica, y aún así, debido a la inflación, asegura que la gente compra menos. “Antes vendía cajas enteras, y ahora por kilos”, asegura el tendero, ya que, según indica, “algunos productos han subido hasta un 20 por ciento”.