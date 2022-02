Pacto para mejorar la carrera de los docentes y adaptar la selectividad

··· El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, pide a la Xunta que no traslade a Galicia la política del no del PP en Madrid y aplique la ley de Formación Profesional, que “apuesta por la cualificación” de los jóvenes. El líder socialista participó en una reunión con profesores y directores de FP a la que también asistió la ministra de Educación, Pilar Alegría, que no quiso hacer declaraciones. La ley, recordó González Formoso, fue votada a favor por 22 de las 23 fuerzas políticas en el Congreso, “salvo el PP, por lo que insistió en que la Xunta no debe poner impedimentos para su desarrollo por una cuestión partidista.