“Pagaba 50 € de luz y ahora 55 €, como si fuese otro electrodoméstico”

“Pasé de tener un consumo de un 8 o un 9 en un coche a gasolina a un consumo de un tres con mi Hyundai Ionic híbrido enchufable”, cuenta a EL CORREO Damián Duro, un usuario de este tipo de vehículo desde hace tres años, que tiene una visión muy positiva de su compra. Su modelo lo hay en versión no enchufable, por unos 28.000 euros, pero el modelo recargable sale unos 10.000 euros más caro, en torno a los 38.000. Al ser híbrido, apoya el uso de la electricidad con el consumo de la gasolina, por lo que incluso sin tener puntos de recarga próximos, no corre el riesgo de quedarse tirado en carretera.

“Cuando lo recargo, cada dos o tres días, dependiendo de si hago más o menos kilómetros, si voy al súper, a casa de mis padres o a algún otro sitio, que entonces tengo que cargarlo antes, me da para hacer 63 kilómetros solo en eléctrico”, explica Duro. Sin embargo, se trata de una cifra “muy relativa”. Pone el ejemplo de que puede tener disponibles para hacer 28 kilómetros en Santiago, llegar a Milladoiro con 35 o subir en Picaraña a 40, porque “también a medida que vas frenando o das algún acelerón innecesario se va recargando”.

Con todo, se encuentra muy satisfecho, pues asegura que “en eléctrico el coche va muy bien”. “Yo por la mañana si subo en eléctrico solo desde mi casa hasta Santiago, que hay unos 25 kilómetros, no gasto los 25 kilómetros, gasto 35 o 40, pero porque el motor eléctrico que tienen estos coches es muy chiquito, de 38 o 40 CV, y pesa dos toneladas y media, por lo que hace falta mucha potencia para moverlo”, puntualiza.

De este modo, considera que es una opción perfecta para ir del Milladoiro a Santiago, de Bertamiráns a Santiago o zonas cercanas, es decir, moverse por la ciudad, pero “en carretera te gasta los kilómetros eléctricos muy pronto, lo que te obliga a encender el motor a gasolina”.

Por eso, considera que en Galicia, fuera de ciudad, un coche 100 % eléctrico aún necesita de mucho desarrollo, y eso que, tal y como apunta, “Hyundai es ahora mismo la compañía que tienen más kilómetros de autonomía, 460, pero, obviamente, son relativos, según le pises, lo mismo que sucede con la gasolina o gasoil”, explica Duro.

Por lo que respecta a los cargadores de coches eléctricos, este usuario asegura que en Santiago hay varios. En su caso, tiene uno gratuito en el trabajo. “Llego allí, lo dejo cargando, me voy a trabajar y cuando llego lo tengo cargado”, cuenta. Pese a que es una opción gratuita en su empresa, es el único que tiene coche eléctrico, en su caso híbrido, algo que “aún me extraña”, porque dice que “hace quince días fui a Madrid de vacaciones y todos los coches que veía eran eléctricos, muchos mi mismo modelo”, porque así se evitan “las restricciones por contaminación del ayuntamiento”.

Damián tarda por las noches unas tres horas y media en recargar su coche, en un enchufe normal (no tuvo que hacer una instalación aparte, aunque poniendo el adecuado podría reducir el tiempo de carga a dos horas). Ese gasto en electricidad a mayores que antes no tenía no ha supuesto, contra lo que pueda pensarse, una desbocada suba en la factura de la luz. “Antes pagaba quizá 50 euros o así y ahora pago 55, como si fuese un electrodoméstico más”, dice, y cree que “por ahorro compensa muchisimo”, porque antes hacía una media de 1.000 kilómetros por cien euros y ahora los hace por menos de treinta. “Muchos se preocupan del precio de la gasolina y yo no”, confiesa.