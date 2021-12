Paloma Castro: un proxecto feminista en Pontevedra

candidata á secretaría xeral do psdeg. A deputada pontevedresa Paloma Castro reinvidincou este domingo a súa precandidatura á Secretaría Xeral do PSdeG da provincia de Pontevedra “en positivo” e “a carón da militancia”. “Precisamos dar voz a unha provincia na que todo o mundo ten que ser escoitado, dende a militante da agrupación máis pequena ata o máis alto cargo representativo do partido”, sinalou a dirixente socialista, quen decidiu “dar o paso” de encabezar a candidatura defendendo “un proxecto en positivo de esquerdas, feminista e participativo para fortalecer o partido a carón da militancia”.

Ao fío disto, destacou que “cómpre un modelo de partido no que se reforce o papel da militancia para que esta poida ter voz nos aspectos máis transcendentais, no que se garanta a transparencia e a democracia nos procesos internos e no que se potencien as pequenas agrupacións”, de xeito que “todas e todos os militantes sexamos iguais”. “É o momento de reivindicar, máis ca nunca, un PSdeG de esquerdas e feminista”, incidiu a socialista tras asegurar que “o feminismo é tamén o camiño para ter unha sociedade mellor”.

A socialista e avogada de profesión, que é a primeira muller que opta á Secretaría xeral da provincia de Pontevedra, incidiu en que “temos que loitar pola parte alícuota que nos corresponde tamén nos postos máis representativos”, polo que “hai que incorporar esta realidade a un mundo do que somos partícipes e tamén ao noso partido”.

“É bo que as mulleres ocupemos máis espazos”, sinalou, xa que “a nosa forza colectiva é moi necesaria na vida política”. redacción ecg