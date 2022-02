Patrón y sobrino prefieren no pronunciarse acerca de la catástrofe en Terranova

¿Cómo se encuentra? “Estoy de pie”. ¿Quieres decir algo? “Nada”. Un silencio total y absoluto reinó ayer, a excepción de estas cuatro palabras, en la parroquia de Donón (Cangas do Morrazo), donde periodistas y cámaras son visibles con facilidad desde que Juan Padín y Eduardo Rial volvieron a sus casas tras regresar de un infierno que algunos llaman el gran banco de Terranova, allá por el gélido Atlántico Norte. El patrón del naufragado Villa de Pitanxo y su sobrino optaron por no pronunciarse acerca de la catástrofe que a día de hoy lamentablemente continúa manteniendo en vilo a 12 familias. Sí lo hicieron allegados de ambos supervivientes, pero brevemente, dejando caer que al menos ahora no se plantean su vuelta al mar: “Esa pregunta no se puede responder”.

Padín y Rial, que llegaron a Galicia en la madrugada del lunes al martes junto con el otro rescatado, Samuel Kwesi, y los cadáveres de cinco de los difuntos, siguen sin querer dar detalles en relación al hundimiento que el 15 de febrero dejaba nueve marineros fallecidos y la mitad de su tripulación (conformada por un conjunto de 24 hombres) en paradero desconocido.

Aunque la armadora trasladó en un comunicado que el propio patrón aludió a la pérdida del motor principal durante una maniobra de virada del aparejo, lo que dejó al Villa de Pitanxo a merced del viento y los golpes de un mar muy agresivo, que escoraron la nave y acabaron hundiéndola, Padín todavía no confirmó ni desmintió en público esta argumentación. Durante la pasada jornada, en la parroquia canguesa de Donón, no se le vio por calle alguna.

Quien salió de su casa con su pareja (pasadas las 10,30) fue Eduardo, su sobrino, que en declaraciones a los medios se mostró muy tajante. Con un conciso “estoy de pie” respondía a las preguntas de los periodistas sobre cómo se encontraba. “¿Quieres decir algo?”. “Nada”, zanjaba el pontevedrés sin ceder el paso.

A estos reducidos comentarios se sumaron las palabras de la mujer de Padín. Tras ser cuestionada sobre cómo está viviendo esta situación el patrón, destacó que “os lo podéis imaginar, por las familias (de los 12 marineros desaparecidos)...”. “Tengo niños pequeños que están viendo todo”, lamentó, antes de insistir en que Juan no iba a hablar.

Mientras todos ellos tratan de sobrellevarlo, es una verdadera incógnita si volverán al mar después del naufragio en Terranova. “Esa pregunta no se puede responder...”, remarcó la mujer. Su sobrino, ante la misma duda de los periodistas, no la contestó.

“INFINITAS GRACIAS” A LOS BUQUES GALLEGOS Y PORTUGUESES. Por otro lado, a bastantes kilómetros de Galicia, los pesqueros gallegos y portugueses continuaron con la búsqueda de los 12 desaparecidos del Villa de Pitanxo. Las labores, que finalizan este jueves, fueron aplaudidas por María José de Pazo, hija de Francisco de Pazo --jefe de máquinas del arrastrero congelador--, quien comentó que la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) les indicó que “no ha aparecido nada”, pero que iban a seguir “24 horas” más a fin de “aprovechar esta ventana de buen tiempo”.

Así, De Pazo quiso reiterar sus “infinitas gracias a estos buques pesqueros”, “no sólo a los españoles, sino a los dos portugueses que están allí”.

Asimismo, allegados de desaparecidos se reunirán hoy con el director de la Marina Mercante, Benito Núñez, una de las peticiones que habían trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

PELUNGO ZURE APANAAH: EL GHANÉS AFINCADO EN MIRANDA DE EBRO QUE MIRABA POR SU PORVENIR. A lo largo del pasado día también se supo un poco más del marinero Pelungo Zure Apanaah, de 49 años y nacionalidad ghanesa, fallecido en el naufragio en Terranova. Llevaba pocos meses residiendo en Miranda de Ebro (Burgos) donde su mujer va a dar a luz en pocos días y solo quería un futuro mejor para su familia.

En declaraciones a Efe, su esposa contó que llevaba menos de un año viviendo en España y habían logrado traer a dos de sus cuatro hijos. Explicando que al ver la noticia del hundimiento en la televisión no entendió qué ocurría porque no habla castellano, destacó que fue la Policía la que le comunicó lo ocurrido, que su marido había muerto, momento en el que se desmayó y tuvo que ser derivada al hospital. “Creo que es una pesadilla”, afirmó entre lágrimas.

EMOCIÓN EN LA MISA Y EL ENTIERRO DE JUAN ANTONIO CORDERO. Desde Huelva, concretamente en Lepe, el llanto también fue inevitable, en medio de la misa y el emotivo entierro de Juan Antonio Cordero, otro de los fallecidos del Villa de Pitanxo, nave que tripulaba como segundo de a bordo hasta su trágico final.

Acompañados por vecinos de la localidad y autoridades, entre las que se encontraban miembros de la corporación municipal y de la administración andaluza, sus allegados pudieron despedirlo durante una gran ceremonia que tuvo lugar en la iglesia parroquial Santo Domingo de Guzmán.

Juan Manuel González, regidor de Lepe, señaló que tras la misa los restos de Juan Antonio Cordero “han sido trasladados al tanatorio para ser incinerados en la intimidad de la familia”. Deseando que “descanse en paz” tras los días de búsqueda y de incertidumbre, indicó que desde el Ayuntamiento estarán “muy pendientes” de los parientes.