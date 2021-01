Pena de 9 meses para el hombre que amenazó a Ferreiro

A CORUÑA. El juzgado número tres de lo penal de A Coruña ha condenado a nueve meses de prisión a un hombre, con identidad M.F.C.B., por amenazar a través de la red social Twitter con pegarle “un tiro” al que fuera alcalde de A Coruña y líder de la Marea Atlántica, Xulio Ferreiro. En una sentencia con fecha del 22 de diciembre, la magistrada condena al acusado como autor de un delito de amenazas a nueve meses de prisión, así como a indemnizar con 2.000 euros al que fuera regidor de A Coruña. En concreto, según el fallo, el hombre escribió una publicación en la que podía leerse “quizás el golpe definitivo sería meterle a XulioFerreiro@mareatlantica un tiro en el occipital... Así se acabarían los problemas en La Coruña. Hartos de esta Gentuza”, un mensaje que acompañó de una fotografía del exregidor. “La solución para La Coruña sería la misma que para Xulio Ferreiro que para Carrero Blanco subir a los cielos”, publicó en otro tuit que acompañó de un enlace a una noticia sobre el atentado de Carrero Blanco.

Por último, una tercera publicación escribió: "Es triste desear que a un político le trepanen el occipital con un 7.95 pero es que se lo buscan". Conocida la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en el plazo de diez días, y también a través de la red social Twitter, el que fuera alcalde de A Coruña celebró la decisión judicial. "Cuando uno asume un compromiso público sabe que va a tener que pasar por cosas, digamos, desagradables. Pero debe haber límites, y está bien que así se reconozca. No me alegro de que nadie ingrese en prisión, pero sí de que se sepa que no todo vale", dijo.