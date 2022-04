necrológica. La vida de Enriqueta Calvo-Sotelo, fallecida ayer en Madrid a los 101 años, transcurrió entre la capital de España y Galicia y sximpre vionculada a tres grandes hombres. Su padre, José Calvo-Sotelo fue político, diputado, ministro de Hacienda y su asesinato provocó una siotuación extrema en nuestro país. Enriqueta, la hija mayor, estaba en casa cuando fueron a buscarlo para pasearlo. Las circunstancias y la propia muerte de Calvo-Sotelo llevaron a muchos militares a sumarse a la conspiración contra el gobierno que desembocaría en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El recuerdo del asesinato de su padre persiguió a Enriqueta toda su vida.

Eso no le impidió, no obstante, ser muy feliz al lado de su marido, el conocido empresario e ingeniero Marcial Campos Fariña, natural de Sanxenxo pero más conocido por haber dirigido el Gran Hotel de Cuntis, el mayor balneario de Galicia. Tuvieron once hijos, de los que viven diez tras la pérdida de Inmaculada en 2006, otro duro golpe en su vida.

El más conocido de los vástagos, y el tercero de los hombres de la vida de esta mujer generosa, sensible y muy entrañable, es Pedro Campos, varias veces campeón del mundo de vela y uno de los regatistas más prestigiosos del mundo.

Con él pasaba Enriqueta largas temporadas ya fuera en su residencia de Sanxenxo o en Cuntis aunque también le gustaba regresar a Madrid.

Acompañada del cariño de sus hijos, sus nietos y resto de familiares dejó de existir con la tranquilidad que siempre le acompañó. Más de un siglo de vida generosa. Descanse en paz. r.m.a,