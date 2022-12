Pide a las CCAA que arrimen el hombro con el descuento del transporte

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, reclamó este miércoles a las comunidades autónomas que “arrimen el hombro” y aporten la financiación necesaria para ofrecer a los ciudadanos el descuento del 50% propuesto por el Gobierno en el transporte territorial, que es competencia autonómica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes que se prorrogará para el primer semestre del año el descuento del 30% financiado por el Estado para estos transportes autonómicos, pero solo a cambio de que las comunidades financien otro 20% y, de esta forma, el descuento total sea del 50%. En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Raquel Sánchez defendió que el Gobierno central está haciendo su parte, pese a tratarse de un ámbito cuyas competencias recaen en cada comunidad o ayuntamiento.

Por eso, la ministra trasladó el deseo de que todas las autonomías se sumen a esta medida, tal y como muchas lo han hecho desde el pasado mes de septiembre. Además, recordó que tendrán tiempo para hacerlo, ya que se ha habilitado un periodo para aplicar la medida hasta el próximo mes de febrero con efectos retroactivos.

“Seguirá funcionando de la misma manera que lo hace desde septiembre. Las CCAA tienen margen para aplicar esta medida y ya hay muchas que dicen que lo van a aplicar, porque se trata de una medida positiva para el transporte de su titularidad. Les pedimos estos seis primeros meses de esfuerzo añadido y que arrimen el hombro para ayudar a las economías domésticas”, señaló la ministra.

Respecto a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exigió más rebajas del IVA a más alimentos y que no se quite el descuento de los 20 céntimos a los carburantes para las clases medias, Sánchez le instó a votar a favor de este último paquete de ayudas. “Al PP le pedimos que centre sus esfuerzos en hacer propuestas constructivas. Si bien estas medidas no son la que ellos hubieran adoptado, cuanto menos son positivas, y por eso tendrían que votar a favor, aunque han votado sistemáticamente en contra de todos los paquetes aprobados hasta ahora”, concluyó.