Piden a mediación da Xunta ante o peche da Casa de Galicia de Uruguai

Santiago. A coordinadora de Relacións Internacionais do BNG, Ana Miranda, visitou as instalacións da Casa de Galicia de Uruguai, onde mantivo diversos encontros cos colectivos de afectados polo desmantelamento do patrimonio sociosanitario de Montevideo. “Hai miles de persoas afectadas, tanto usuarios como persoal, ás que desde o Bloque queremos amosarlles a nosa solidariedade e denunciar a falta de transparencia coa que se está levando o proceso de fragmentación da institución cun claro desinterese por parte de Feijóo ao respecto pese a ser un patrimonio levantado por emigrantes galegos hai máis dun século”, denuncia Miranda.

“Na concentración diante do hospital da Casa de Galicia puiden comprobar a indignación das persoas afectadas, galegos e galegas e descen dentes, que participaron na protesta moi emocionados, como levan facendo desde hai semanas contra o desmantelamento destas instalacións”, explica Ana Miranda, quen considera “un atropelo e unha estafa” o proceso, xa que os socios non foron consultados na toma de decisións e simplemente recibiron un sms en decembro informándoos da intervención xudicial, pola que un xuíz ordenaba a disolución da entidade.

Segundo destaca Miranda, “para dar solución á situación que atravesa a Casa de Galicia de Montevideo é fundamental que o Goberno galego exerza o papel de mediador para salvagardar o patrimonio desta histórica institución”.. Neste sentido, a coordinadora de Relacións Internacionais do Bloque recolleu as queixas contra Feijóo das persoas afectadas, quen criticaron a “total ausencia” do presidente da Xunta ao longo do conflito e que “só viaxa a Uruguai en período electoral”, ademais da súa “total conivencia” co presidente uruguaio no desmantelamento.

“Lamentamos que Feijóo non se preocupa por este tema”, foi unha das frases escoitadas na concentración celebrada en Montevideo polos centos de persoas asistentes, según a información do BNG, que lembraban que a Casa de Galicia foi levantada en 1917 cos aforros e o esforzo dos emigrantes galegos, converténdose posteriormente nun lugar em blemático, xa que foi a sede do Consello de Galicia, é dicir, o Goberno galego no exilio. Ao longo de máis dun século de funcionamento esta institución converteuse nun dos centros hospitalarios máis importantes do país e cun gran patrimonio social e cultural, polo que os socios mostran gran preocupación. Redacción.