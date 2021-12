Piden parar el avance eólico ante su impacto negativo en el patrimonio y la economía

Frenar la instalación de los parques eólicos de Galicia, ya sean presentes o futuros, hasta que la Xunta analice y resuelva los defectos de su Plan sectorial, elaborado el siglo pasado (1997) y revisado únicamente hace casi dos décadas (2002). A esa parálisis urge un informe publicado este martes por una comisión del Consello da Cultura Galega (CCG). El requerimiento, si bien se enmarca en la línea de las actuaciones de la Administración autonómica, que había avanzado ya el cese de la recepción de nuevas solicitudes, al menos hasta julio de 2023, llama también a impedir, temporalmente, que se tramiten las 275 peticiones pendientes.

En un comunicado remitido a los medios, la citada institución señala que “valora positivamente” la “implantación da enerxía renovable para Galicia”, pero que “a maneira en que se está desenvolvendo resulta negativa” para diversos ámbitos de la sociedad. Entre ellos, hace hincapié en la cultura e incluso la economía, ya que afecta “ás paisaxes, ao medio ambiente e ao patrimonio”.

Así las cosas, el informe elaborado por la comisión coordinada por Rebeca Blanco-Rotea (y compuesta por el jurista Carlos Amoedo Souto, la arquitecta Teresa Nieto Freire, el geógrafo Augusto Pérez Alberti, el economista Xavier Simón, y los arqueólogos David Barreiro Martínez y Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez) pide, en primer lugar, que se revise el actual Plan sectorial eólico de Galicia, confeccionado hace 24 años, con el propósito de someterlo a una evaluación ambiental estratégica.

Para la misma, apuntan, deben tenerse en cuenta “as directrices da paisaxe, a protección do valores culturais do territorio (determinados, en este caso, en la Lei de patrimonio cultural) e atender aos valores naturais duns espazos que aínda non foron incorporados á Rede Natura”.

Para poder efectuar dicho análisis, añaden, el informe asegura que “urxe solicitar unha moratoria na autorización de parques, tanto os xa en trámite como nas novas solicitudes, para corrixir eivas”. Esta afirmación la sustentan en dos principios ambientales, señalados “como xustificación xurídica” de dicha propuesta: “O principio de precaución, é dicir, perigo de dano grave ou irreversible sobre os espazos; e o principio de non regresión ambiental, que implica unha rebaixa dos niveis de protección ambiental existentes”.