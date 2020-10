Piden pena de prisión para el agresor de su exmujer con un cuchillo

Ourense. El acusado de agredir a su exmujer con un cuchillo en el lugar de trabajo de ambos en O Carballiño, declaró que “nunca hubo episodios de violencia” entre ellos, salvo discusiones “normales”. A pesar de haber iniciado los trámites de divorcio en la fecha del suceso, en agosto del 2018, insistió en que seguía manteniendo una “buena relación” con su exmujer y que las heridas se las pudo provocar ella misma.

“Pudo ser que ella se cayese contra el machete, en el suelo”. La Fiscalía, en la vista oral del juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Ourense, elevó a definitiva su solicitud de prisión para el acusado, destacando que la pena debe ser impuesta en su grado máximo. Además deberá abonar 5.156 euros al Sergas por los gastos de asistencia a la lesionada.

El incriminado afirmó que el incidente se produjo en la cocina de la fábrica donde trabajaban en el transcurso de una conversación. “Ella tenía el cuchillo y yo intenté pararla”, señaló. Explicó que las lesiones presentes en el informe forense (nariz rota y hematomas en el rostro) pudieron ser provocados tras golpearse contra una barra. “Pudo ser que al empujarla, para defenderme, se cayese contra una barra de hierro que hay en la cocina”.

La víctima declaró que fue ella quien inició los trámites del divorcio porque “hubo episodios de violencia, aunque nunca física”. “Me insultaba todos los días, me llamaba zorra y aseguraba que si me veía con otros hombres me mataría”, aseveró. E.P.