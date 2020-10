Poco seguimiento en Galicia en la huelga de médicos

··· Ramón Barreiro negó la premisa de que en España no haya médicos, puesto que existe “una gran bolsa de titulados en Medicina –unos 7.000, según sus cifras– que no pudieron acceder a la formación especializada”. “Una buena solución empezaría por aumentar la oferta de plazas MIR”, sugirió. A esto se suma el gran número de facultativos emigrados: “Si se han ido, es porque aquí no veían futuro, porque la contratación es precaria y las condiciones no son las de países como Reino Unido, Suecia o Alemania”, zanjó.