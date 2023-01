Podemos Galicia abre unha nova etapa co obxectivo de que Rueda pase á historia

Podemos Galicia vén de nomear nunha xuntanza do Consello Cidadán as persoas integrantes do Consello de Coordinación, co que abre unha nova etapa na que marca como obxectivo “facer que Alfonso Rueda pase á historia como ‘O Breve’ á fronte da Xunta de Galicia”. Así o expresou o Coordinador Nacional, Borja San Ramón, quen remarcou a “ilusión” entre as e os militantes nesta nova fase por “facer medrar a organización e volver ao Parlamento de Galicia”.

San Ramón tamén fixo fincapé no papel que xogará a executiva elixida este sábado, que “desde este momento ponse á disposición das compañeiras dos círculos para que as candidaturas de Podemos ás municipais sexan a chave dos gobernos de esquerdas e das políticas sociais nos concellos”. A formación concorrerá ás eleccións en medio centenar de municipios, que representan máis do 60% do censo electoral, polo que se amosou convencido de que “Podemos será a garantía de gobernos de transformación para mellorar a vida das galegas e galegos”.

O novo Coordinador Nacional aproveitou para agradecer a labor do anterior Secretario Xeral da formación, Anton Gómez-Reino. “Como Secretario de Organización da súa executiva, puiden ver de primeira man o gran traballo que fixo revitalizando a organización estes últimos anos. Para a nova dirección é un privilexio contar con el como voceiro noso, e voceiro tamén dos intereses das galegas no Congreso dos Deputados”.

Ademais, destacou o propósito de Podemos Galicia de poñer propostas transformadoras na axenda galega. Neste sentido, sinalou que “falta vida no Parlamento”, xa que “ botamos de menos a presenza dos colectivos” na Cámara autonómica. Por este motivo, “os nosos próximos pasos serán precisamente o de manter xuntanzas cos colectivos que traballan no país porque cremos que só con eles construiremos unha Galicia con futuro”, engadiu. Deste xeito, considerou que “é fundamental reivindicar o papel do público para mellorar a vida da xente, fronte ás políticas do Partido Popular de desmantelamento dos servizos públicos”.

Consello de Coordinación

O Consello Cidadán aprobou a proposta do Coordinador Nacional para a formación do Consello de Coordinación, que está integrado por:

-Secretaría Política e Comunicación. Portavoz de Podemos Galicia: Verónica Hermida Longa (Vilagarcía)

-Portavoz de Podemos Galicia: Antón Gómez-Reino Varela (A Coruña)

-Secretaría de Medio Rural: María Mercedes Martínez Modroño (A Teixeira)

-Secretaría de Formación e responsable comarcal de Noia: Lorena País Abeijón (Noia)

-Secretaría de Economía e Finanzas: Susana López Verde (Ferrol)

-Secretaría de Sanidade e Saúde Pública: María Luisa Lores Aguín (Pontevedra)

-Secretaría de Municipalismo: Manuel Nogueira Pérez (O Carballiño)

-Secretaría de Círculos: Alfonso Víctor Ferreiro Outomuro (Ourense)

-Secretaría de Servizos Públicos: Isabel Faraldo Calvo (A Coruña)

-Secretaría de Economía Social emprendemento e traballo Autónomo: Ximena Cheda Tuya (Lugo)

-Adxunto á Coordinación Nacional: Juan Manuel da Silva Suárez (Vilagarcía)

-Secretaría de Análise Político: Francisco de Asís Pardo Senín (A Coruña)

-Secretaría de Lingua e Cultura: Marcos Villar Fernandez (Santiago)

-Secretaría de Feminismos e LGTBI+: Andrea Obenza Pérez (Vilagarcía)

-Secretaría de Acción Sindical e responsable comarcal de Vigo: Gloria Alonso Domínguez (Vigo).