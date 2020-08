Polémica en Ourense tras el positivo de un asesor de Jácome

Santiago. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que la Xunta le comunicó este viernes que “se descarta cualquier confinamiento o cuarentena o test para trabajadores del Ayuntamiento” tras el positivo de un asesor de la Alcaldía y agrega en su mensaje que no han existido contactos estrechos, es decir, personas que han estado más de 15 minutos sin protección a menos de dos metros del positivo por coronavirus.

Ante esta información, tanto el PSdeG como el BNG de Ourense han solicitado este sábado a través del registro del Ayuntamiento una copia de la comunicación de la Xunta en la que se indica esto. Los nacionalistas, además, han manifestado que se plantean no acudir al pleno convocado para este lunes.

Los socialistas han indicado en un comunicado que, “de ser cierta” esta información, sería “un agravio y una irresponsabilidad” de ambas administraciones y cuestionan si se aplica “un protocolo diferente” para el Concello.

La Xunta, destacó los socialistas, pide a la ciudadanía un esfuerzo para cumplir con el aislamiento en casos de contacto o de presentar síntomas y censuran que este protocolo “parece no ser aplicable” en este caso. Al grupo de gobierno le recriminan que “parece no importarles la salud de los trabajadores” al negar la realización de pruebas y no aplazando el pleno.

El PSdeG pidió saber si el alcalde o los concejales y trabajadores que han tenido contacto con la persona cuyo positivo se ha confirmado se han sometido a una PCR o tienen previsto hacerlo. Por su parte, el BNG consideró que “no está garantizada la seguridad sanitaria” para el pleno del lunes, puesto que miembros del gobierno local estuvieron con dicho asesor. ECG