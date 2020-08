Política Social garante a seguridade no regreso dos nenos ás garderías

Unha vez superada na nosa comunidade autónoma a fase III de desescalada do plan para a transición hacia unha nova normalidad, o acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020 recolleu que os servizos e centro de atención á infancia como escolas infantís de 0 a 3 n os, puntos de atención á infancia, casas niño, espazos infantís e ludotecas, permanecerían pechados mentres non se dictase resolución da consellería competente para a súa apertura.

Meses despois da incorporación do Estado na nova normalidade, no Diario Oficial de Galicia (DOG) do 17 de agosto publicouse a resolución da Consellería de Política Social para a apertura das escolas infantís a partir do 1 de setembro, baixo a sombra do covid-19.

A Asociación Galega de Escolas infantís asegurou onte que os centros están “desexando abrir”, e que se atopan facendo o que poden para seguir as pautas do protocolo de continxencia que debe preparar cada escola, adaptado á súa diferente estrutura e situación.

Aulas burbulla, separación de grupos, desinfección de zapatos, entrada escalonada dos nenos e nenas nos centros... todo isto compón as medidas do plan elaborado en xuño por parte da Xunta.

“Intentamos levalo o mellor posible”, incidiu Beatriz Iglesias, que recoñeceu a Europa Press a “preocupación” por non ter podido realizar unha apertura máis controlada e cun número de alumnos máis reducido, como solicitaron antes de verán, para comprobar a eficiacia do protocolo de seguridade e adiantar todo o traballo posible de cara a posibles correccións en lugar de “empezar de cero”.

As escolas dependentes da rede do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, que abrirán o 4 de setembro, foron máis alá e censuran a “irresponsabilidade” da Xunta pola falta de medios e de persoal para poder cumplir o protocolo, sobre todo para levar a cabo a separación de grupos e a vixilancia para evitar o contacto entre os pequenos.

Zeltia Burgos, secretaria nacional da CIG autonómica, reprochou que o plan é demasiado “xeral” e de “imposible cumprimento se non se amplían tanto medios humanos como materiais”, unha cuestión preocupante tendo en conta a escasa marxe que existe ante o inicio do curso.

Dende a CIG demandan que se lles asegure a protección das traballadoras especialmente sensibles e en estado de embarazo; que se negocie o protocolo de incorporación dos cativos e cativas aos devanditos centros; que se avalíen os riscos laborais e adapten o protocolo a cada centro de traballo por persoal especializado, xa que, consideran que cada uno é diferente e conta con distintas necesidades. Piden asismesmo que se estableza unha directora e coordinadora para o covid-19 formada e liberada da actividade docente nas aulas; que se negocien tamén as carteleiras de traballo e se revisen as solicitudes de conciliación e flexibilización do persoal traballador; e que se axuste o horario dos centros á matrícula actual e ao establecemento de burbullas ou illas de convivencia que dificulten o espallamento de contaxio en caso de rebrotes puntuais nas aulas (estas ademais piden que se negocien co persoal).

O regreso é necesario, insisten, mais non sen seguridade e a “custe cero”, sobre todo ante a preocupante experiencia dos países do entorno co regreso á actividade escolar e o “alarmante” aumento de contaxios. “Hai que mirar fóra para darse conta que isto pode suceder”, advertiron, o que podería desembocar nun novo parón e en “producir un problema grave” económico e social.

A Xunta de Galicia, ante tales críticas, achegou que dito protocolo para a reincorporación das escolas infantís foi elaborado polos expertos pertinentes que forman a Comisión de xestión da crise sanitaria do covid-19, ademais de ter sido presentado e debatido coas organizacións sindicais así como co Comité de Seguridade e Saúde Laboral . “As medidas incluídas neste protocolo garanten a máxima seguridade de protección para nenas e nenos, traballadores e traballadoras; polo que as familias poden afrontar o novo curso escolar con toda a tranquilidade”, afirman. Amais, de cara ao próximo curso vanse investir aproximadamente uns 200.000 euros para o reforzo do persoal e para o apoio á limpeza nas escolas infantís públicas.