Pontedeume prohíbe el consumo de agua del grifo

Pasadas las 14.00 horas de este sábado, el Ayuntamiento de Pontedeume comunicaba a los medios la prohibición del consumo de agua del grifo. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso debido al mal estado de la traída del río Eume. A lo largo de esta semana, entidades ecologistas y administraciones locales alertaban sobre el preocupante color de las aguas. Y se apuntaba a la empresa Endesa. La prohibición de Pontedeume llega tras la última analítica de Viaqua, “na que se constata que o nivel de turbidez aumentou dende o venres ata superar o máximo establecido no Real Decreto Lei 140/2003 de Calidade das Augas”.

Desde el Ayuntamiento justifican que llegados a este punto resulta “imposible” que los procesos de la planta potabilizadora municipal garanticen la calidad para el consumo. El agua del grifo podrá utilizarse para fregar o lavarse, pero nunca para consumir. Las analíticas municipales de la traída del Eume se realizan a través de la empresa gestora Viaqua desde que se detectó esta problemática hace cinco días. Y también hay controles en la planta potabilizadora durante las 24 horas del día. “E a situación da turbidez comezou a empeorar na tarde do venres, superando este sábado os límites permitidos”, según el gobierno local.

A través de la Policía Local, el ayuntamiento ya informó a Augas de Galicia a principios de semana y lamenta ante los vecinos esta situación. Además, Viaqua trasladó conclusiones a la Consellería de Sanidade, “porque a depuradora non está capacitada para garantir en continuo que a calidade da auga sexa apta para consumo, cuns valores tan altos que alteran as características morfolóxicas do río”.