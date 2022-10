Pontevedra desactiva la situación de prealerta por la sequía y retirará las restricciones de consumo

Pontevedra. El Ayuntamiento de Pontevedra da por finalizada la situación de prealerta por desabastecimiento de agua y, por lo tanto, retirará las restricciones a su uso y consumo que imperaban durante los últimos meses. Esto es gracias a la mejora del caudal del río Lérez, del que se abastece, debido a las lluvias que afectaron a la comunidad estas últimas semanas. Así lo confirmó ayer la concejala responsable del Ciclo del agua, Carmen Da Silva, que explicó que las lluvias de los últimos días propiciaron una mejoría en la cantidad de agua que lleva el río Lérez cuyo nivel “subió de forma importante”. El caudal medio del río el 14 de octubre era de 1,8 metros cúbicos por segundo y este martes, 25 de octubre, ya alcanzaba los 17,9 metros cúbicos por segundo, datos que lo sitúan “muy alejado de la situación de prealerta”, según señaló Da Silva. “Tendremos que ver cómo evolucionan las lluvias a lo largo del mes de noviembre y si el río mantiene este nivel propio del otoño y del invierno”, aseguró la edil nacionalista, que también informó que el embalse de el Pontillón do Castro ha visto aumentado el nivel de agua que almacena. Así, ha pasado de estar al 81,12 % de su capacidad el pasado 10 de octubre al 86,67 % que registra en la actualidad. En todo caso, Carme Da Silva quiso dejar claro que los servicios municipales no emplearán los recursos del Pontillón “mientras no exista la seguridad de que el río pueda mantener sus niveles de agua de manera constante”. Con estos datos sobre la mesa, la concejala responsable del Ciclo del agua propuso en la reunión con el resto de ayuntamientos que se abastecen del río Lérez desactivar la situación de prealerta, lo que deriva también en la eliminación de las restricciones que están vigentes sobre el uso y consumo de agua por los distintos bandos de Alcaldía. La propuesta fue finalmente ratificada de forma unánime. EP