Pontón aclara a Sánchez que todavía carece del apoyo del Bloque a sus presupuestos

La líder del BNG, Ana Pontón, y el parlamentario de la formación en Cortes, Néstor Rego, reiteraron este viernes su “plena disposición” a negociar los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2022 ya que “ahora mismo no tienen el voto afirmativo” de los nacionalistas gallegos.

En una rueda de prensa conjunta, ambos coincidieron en poner en valor que el proyecto presupuestario para 2022 es “mejor” que el actual aunque todavía se debe negociar para que contemplen cuestiones importantes para la comunidad.

“Desde el BNG emplazamos al Gobierno a negociar un mejor trato a Galicia porque es evidente que hay mucho margen”, sentenció Ana Pontón que, junto a Néstor Rego, presentó un paquete de enmiendas que defenderán en el Congreso “para mejorar las inversiones que recibe nuestro país”.

Pontón puso en valor la actuación del BNG respecto a la negociación de las cuentas estatales como evidencia el proyecto para el próximo ejercicio, que contempla mejoras para Galicia y que, a su juicio, pone de relieve que “acertamos cuando el año pasado pusimos por delante la defensa férrea de los intereses de los gallegos”.

“Gracias a esa posición firme conseguimos que el proyecto para 2022 tenga un mejor punto de partida superando los 1.000 millones”, abundó la portavoz nacional del Bloque, que ve en los nuevos presupuestos generales una “rectificación” del Gobierno central en cuanto a su trato a Galicia.

Con todo y pese a ese punto de partida más favorable, los nacionalistas consideran imprescindible “negociar” porque el montante de fondos previsto para Galicia todavía “es insuficiente” y no aborda cuestiones necesarias como la modernización del ferrocarril, no contempla avances hacia la consecución de una Autopista del Atlántico (AP-9) libre de peajes o no da solución a la crisis industrial que padece la comunidad autónoma.

“Por todo esto queremos mejorar el trato a Galicia en esos presupuestos” con 278 enmiendas por valor de más de 1.500 millones de euros, proclamó la dirigente.

El BNG acudirá a esa negociación “con la mejor de las voluntades” pero “será el resultado” del trato que se alcance lo que determine la posición final del voto del diputado que el Bloque tiene en la Cámara Baja.

Además, manifestó, los nacionalistas también están preocupados por la deriva de “un gobierno que se dice progresista” por lo que la negociación estará asimismo “vinculada a otras prioridades” ante la preocupación que surge con “los anuncios y decisiones” respecto a “nuevos recortes en las pensiones, negociados por la puerta de atrás en Europa” y que son “inasumibles en una Galicia con las segundas pensiones más bajas del Estado”.

Las propuestas también contarán con una petición de derogación de la actual reforma laboral o la eliminación de la “ley mordaza, que sigue tal cual como la dejó el Partido Popular”, lamentó.

Tragar sapos De otro lado, censuró que los partidos en el Gobierno central, PSOE y Unidas Podemos, hagan “tragar sapos” a la ciudadanía con la elección del candidato del Partido Popular al Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo.

La votación para escoger a los miembros del Constitucional salió el jueves adelante en el Congreso pese a las críticas internas de PSOE y Unidas Podemos en un ejercicio que para la líder del Bloque “llama la atención” en un Gobierno que “se dice progresista”. En este sentido, Pontón remarcó que cuando los diputados de ambos grupos “votan a favor de un magistrado vinculado a casos de corrupción, no es que ellos estén tragando un sapo, es que se lo están haciendo tragar a la ciudadanía”.