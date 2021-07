Pontón afirma liderar o BNG máis transversal da súa historia e desexa dar "unha lección de humildade ao PP" nas urnas

SANTIAGO. EP. Un ano despois das eleccións do 12 de xullo que situaron ao BNG como segunda forza política en Galicia, a portavoz nacional da formación, Ana Pontón (Sarria, 1977), rexeita "revisar o pasado" e se a data da cita coas urnas foi a idónea á vista da evolución da pandemia. A líder do Bloque mira cara ao "futuro" e, aínda que no mes de novembro a formación frontista celebra a súa asemblea, os obxectivos de Pontón, que proclama que o de hoxe é "o BNG máis transversal da súa historia", diríxense a 2024. Nunha entrevista concedida a Europa Press, Pontón recoñeceu que "é moi difícil conseguir un goberno que non sexa plural", de máis dunha forza política. "Pero creo que o feito de que sexamos a forza de referencia na oposición, sitúanos coa responsabilidade e a capacidade de liderar o próximo goberno da Xunta", remarcou.

Preguntada se lle motiva gañarlle as eleccións a Feijóo, a quen ve "obsesionado" e mesmo "furibundo" no seu "ataque" cara a ela, Pontón reivindica que se presenta "a favor dos galegos". "Non me presento contra ninguén. A min o que me gustaría é que após as próximas eleccións, puidésemos ter unha presidenta do BNG; creo que sería a mellor maneira de garantir un futuro para este país. E, bo, tamén, se cadra, dar unha lección de humildade ao Partido Popular", manifestou e, finalmente, admitido. A líder nacionalista, que compromete "deixarse a pel" en facer "unha oposición contundente", rexeita equipar o seu liderado no BNG, formación da que ela destaca a súa "cohesión" actual, coa de Feijóo, que renova esta fin de semana a confianza á fronte dos populares.

"Eu creo que son a antítese do que Feijóo pode representar desde o punto de vista político. O BNG é unha organización democrática, o valor máis importante que temos é o noso funcionamento asembleario, cunha militancia que traballa en todo o país e que ao final é a que decide o que pasa no BNG. Eu estou moi agradecida da confianza ao longo deste cinco anos obtiven e do apoio, pero esta é unha organización colectiva e tamén cremos en liderados colectivos", contrapuxo.

Da asemblea de outono, afirmou que o BNG está centrado en "un debate de ideas". "Para min o relevante é que temos que seguir ensanchado a base electoral do nacionalismo", fixou como obxectivo Ana Pontón, que rexeita que no Bloque haxa unha 'vella garda' política que lle poña deberes: "Eu non vexo ningunha vella garda no BNG; o que vexo é unha organización unida, cohesionada, que traballa, e onde hai moitas persoas que ao longo destes anos fixeron achegas relevantes, pero tamén entenderon que era o momento de que unha nova xeración liderase o BNG. Agradezo esa confianza e o apoio que recibín no últimos cinco anos".

E que cambiou no BNG de 2020 fronte ao de 2010?, expón Europa Press. "É evidente que no BNG fixemos unha reflexión de país, do que estaba a pasar e unha lectura adecuada neste momento, cun cambio de liderado e unha renovación xeracional que vemos que reconectó con amplos sectores da sociedade e que ven en nós unha alternativa", contestou a líder nacionalista. Pontón asegurou o BNG "sempre foi moi claro ao longo dos anos sobre cal é a súa posición" respecto diso da situación catalá e "o que fixeron os galegos nos procesos electorais foi, cada vez, dar máis apoio".

"De feito, pasamos de seis deputados a 19 sendo moi claros respecto diso do que opinamos sobre o que está a pasar no Estado e do que está pasado en Cataluña", reafirmouse, ao ser preguntada por se cre que nese obxectivo que se marca de lograr a Presidencia da Xunta pódelle pasar factura a cuestión catalá.

Para Pontón, o "final" á crise de Cataluña "é a democracia". "O recoñecemento de que hai unha demanda que se está expresando dunha maneira reiterada e constante á que os poderes públicos teñen que responder permitindo decidir o seu futuro e non con represión e metendo aos seus dirixentes no cárcere", expuxo.

E á cuestión de se en Galicia hai esa demanda, responde: "Eu creo que estamos nun momento moi diferente ao que pode estar a vivir Cataluña e que o reto que temos por diante é poder fortalecer un novo status político para Galicia". "Temos unha autonomía limitada, incumprida, porque levamos 40 anos de incumprimento do Estatuto dos que se declaran prol autonomistas, incluso votando en contra de propostas que traemos ao Parlamento para que se complete o noso autogoberno", remarcou, antes de concluír que "hai miles de galegos que o que queren é unha Galicia máis forte, con capacidade de tomar decisións sobre aqueles aspectos que nos importan".

ESIXE A PEDRO SÁNCHEZ "CUMPRIR"

En clave de política estatal pasando neste momento". "Porque a decepción, o que xera, é ver a un goberno que non move un dedo para frear a subida da luz, que non derrogou a contrarreforma laboral ou que permite que siga unha lei mordaza contra un dereito fundamental como é a liberdade de expresión e manifestación", remarcou, antes de agregar que "ten que cambiar o guion da discriminación a Galicia, porque é decepcionante ver ao PSOE e Podemos repetindo a mesma discriminación que practicaba o PP".

Así as cousas, a líder do BNG esperou que a crise de goberno "tamén signifique que nesta nova etapa vaise a cumprir o acordo de investidura co BNG, porque non é un compromiso cunha organización política, é un compromiso con Galicia". "Sánchez debe cumprir coa súa palabra", remachou Pontón, que ve "lamentable que leve case dous anos facendo esperar aos galegos por unha medida que tiña que estar xa publicada e ser efectiva", en relación ás peaxes da AP-9.

POLÉMICA CARNE E PRIMEIRA MEDIDA

Sen retirar a mirada do Goberno e sobre o debate sobre o consumo de carne aberto por mor dunhas declaracións do ministro Garzón, manifestou que "ás veces, hai polémicas que se sacan un pouco de punto, por así dicilo". "Ou esconden outro interese máis político, que non ten que ver coa saúde", advertiu.

Devandito isto, subliñou que o BNG aposta por "carnes de calidade, quilómetro cero". "Somos un país que ten unha enorme capacidade para poder crear, para producir alimentos de calidade; é unha cuestión de lóxica, ás veces hai campañas que se formulan mal e recoñecelo non pasa nada", remarcou Pontón, quen animou aos galegos a "facer un consumo de produtos de aquí, tanto no sector da carne, como no da pesca, como na produción vexetal e froita".

Ana Pontón, que aposta polas gardarías gratuítas e facer chegar esta medida ao "100 por cen" dos menores, lamenta que os fondos de recuperación procedentes da Unión Europea, os Next Generation, "non estean descentralizados". "Temos claro que non van ser a panacea, pero van ser os únicos fondos que imos ter para a recuperación e agora mesmo discriminan a Galicia", analizou a dirixente nacionalista, que culpa ao Goberno galego "de non querer afrontar este deate" e ao "Goberno central" por un deseño que, teme, acabará "chegando a catro ou cinco multinacionais".

Na entrevista concedida a Europa Press, tamén cualificou de "escándalo" a subida do prezo da luz, sobre a que esixe actuar, e reclamou actuar no mercado laboral para "equilibrar" as rendas do traballo fronte ás do capital.