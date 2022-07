Pontón carga contra o lobby de empresas condenadas por alterar contratos públicos

Santiago. A portavoz nacional, Ana Pontón, cualificou este venres de ataque á democracia o feito de que as seis grandes construtoras do Estado leven 25 anos pactando a licitación de obra pública. Ao seu xuizo, a condena da CNMV a unha multa de 200 millóns de euros a Dragados, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL e Sacyer por repartirse obras supón que levan “25 anos facendo trampa para repartirse miles de millóns de euros en contratos públicos” e “marcando as súas propias regras”.

A resolución da Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pon de manifesto ademais que o sistema democrático “non funciona”. Trátase, dixo, dunha “estafa masiva na contratación pública sen que nin o Goberno do PP, nin o Goberno do PSOE detectasen esa fraude a todos as persoas contribuíntes”.

A portavoz nacionalista foi máis alá ao vencellar a maneira de operar deste grupo de empresas do derrubamento do viaducto na A-6 que, lembrou, foi cnstruído ha viente anos por unha UTE integrada por dúas das multinacionais sancionadas, FCC e ACS. “Estamos en condicións de asegurar que esta ponte non se derrubou precisamente como consecuencias dun proceso de licitación das obras viciado e asentado nunha estafa?”, interpelou Pontón en rolda de prensa.

Un mes despois dese derrube, “ninguén asumiu responsabilidades, e moito menos estas empresas ás que ninguén lles pide explicacións, por iso denunciamos un pacto de silencio PP-PSOE para protexer intereses que, desde logo, non son os dos galegos e galegas”, censurou a nacionalista. Para o BNG, é evidente tamén que o sistema de control e sanción ante estas multinacionais non funciona e hai que cambialo, empezando por incrementar as sancións, para que estafar na contratación pública non sexa rendible.

Multa irrisoria. “A Comisión Nacional da Competencia fixo un traballo de investigación loable, pero é evidente que 204 millóns de euros de sanción a estas multinacionais é irrisoria en comparación cos beneficios multimillonarios que obtiveron, por iso hai que aumentar as sancións até que as multas fagan inviable a estafa”, alegou Pontón.

O BNG solicita así ao Goberno galego un inventario das grandes obras pública licitadas nos últimos 25 anos en Galiza, incluíndo orzamentos e empresas adxudicatarias. Algunhas obras, como a urbanización da Pilsan, obras de mellora na A-55, o edificio do 112 ou melloras nos xuzgados de Santiago e A Coruña aparecen la resolución da CNMV. “Destapada a fraude, a cidadanía ten dereito a saber a contía das obras adxudicas a esas multinacionais multadas por estafa”, concluíu. ECG