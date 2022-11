Pontón e a presidenta do Sinn Fein defenden unha saída social da crise

Continuando coa súa rolda de contactos internacionais, a dirixente nacionalista Ana Pontón mantivo onte unha xuntanza coa líder do partido irlandés Sinn Fein, Mary Lou McDonald, en Dublín. Ambas dirixentes políticas coincidiron na necesidade dunha “saída social” da crise “que realmente evite que paguen as consecuencias as familias, as clases traballadoras, as e os pensionistas ou as pequenas e medianas empresas”.

A líder do Bloque Nacionalista Galego (BNG), que acudiu acompañada da eurodeputada e responsable da área de política internacional do partido Ana Miranda, fixo un balance positivo da reunión coa presidenta desta formación política, con presencia tanto en Irlanda do Norte como na República de Irlanda, e comparte moitos dos piares ideolóxicos do Bloque, como o republicanismo, o nacionalismo e o socialismo.

Pontón manifestou despois da xuntanza en rolda de prensa que tanto ela como McDonald coincidiron en que son “imprescindibles” gobernos “valentes” e liderados por “forzas que velan polos intereses da maioría social”, como as que ambas representan e que aspiran a presidir Galicia e Irlanda.

“As persoas deben estar por riba dos intereses económicos das multinacionais e dos grandes lobbies, que claramente queren marcar a axenda para seguir incrementando os seus beneficios”, subliñou, facendo fincapé en que é preciso preservar unhas condicións laborais dignas, mellorando os salarios e as pensións e reforzando os servizos públicos e a protección social “para evitar que se repitan os erros doutras crises, que tiveron consecuencias para a gran maioría”, algo no que tamén coincidou a líder do Sinn Fein.

As dúas dirixentes dos seus respectivos partidos analizaron, asemade, o momento que están a vivir as súas formacións políticas, baixo a coincidencia de estar ambas lideradas por unha muller por primeira vez na súa historia, “con liderados femininos e feministas, inclusivos e con capacidade de diálogo e de negociación” tal e como o expuso a lider nacionalista.

Ter acadado o mellor resultado electoral e afrontar o reto de liderar os gobernos dos seus respectivos países na próxima cita coas urnas en 2024 son outras dúas cuestións nas que coinciden as dúas forzas.

“Compartimos a importancia para Galiza e Irlanda de ter por primeira vez un goberno liderado por unha forza política transformadora, cun proxecto propio, onde as cuestións nacionais e a urxencia social que viven os nosos pobos vaian da man e con capacidade para desenvolver proxectos pensados para as maiorías sociais que tan mal o están pasando nesta crise”, salientou Pontón.

Outro dos asuntos de “interese mutuo” abordados foi a cuestión da emigración, a irlandesa e a da comunidade galega que reside en Irlanda, sobre a que a líder nacional dixo que, máis alá das persoas que teñen interese en ter unha experiencia ou aprender idiomas, “necesitamos que todo ese talento emigrado volva ao noso País”.

Finalmente, a dirixente do Bloque Nacionalista Galego concluíu que esta xuntanza bilateral coa líder do Sinn Fein foi unha “toma de contacto moi importante” entre ambas as formacións políticas, que teñen “moito en común” e que “van seguir colaborando no futuro”.