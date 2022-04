Pontón pide a Feijóo que non alongue a sú sucesión na Xunta e advirte que “Galicia non pode ser segundo prato”

A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, acusou este luns ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de “seguir cobrando un salario” de todos os galegos mentres está “ocupado” en “varrer a corrupción do seu partido para debaixo da alfombra” e “ratificar os pactos coa extrema dereita antigallega”.

“Galicia necesita un goberno que estea ao 100 por cen con este país”, manifestou Pontón en declaracións aos medios este luns, facendo fincapé no sector de mar, co que se reuniu. Así, lamentou que Feijóo priorice “pór orde nas leas internas do PP, en plena loita de baronías” por “ver quen queda” en Montepío.

Pontón reclamou un goberno “centrado” en Galicia. “É evidente que Feijóo segue cobrando un salario de todos os galegos, pero traballando para o PP, que leva dous meses en que as súas prioridades están centradas en tapar a corrupción do PP, nos pactos coa extrema dereita ou en acougar as augas internas do partido en Galicia, porque quere deixar todo atado e ben atado”, denunciou.

A líder nacionalista incidiu en que “Galicia non pode ser un segundo prato” no que se “pon por diante o PP aos intereses dos galegos”. “Lamentablemente, vemos como neste momento, temos un presidente que está a pensar en como pór en marcha o seu proxecto en Madrid e como deixar todo ben atado en Galicia”, reprochou.

Así, Pontón advertiu de que o país “non pode estar dous meses paralizado e, moito menos, polo problemas internos o PP”. “Nós, por tanto, pedimos que non se alargue máis este proceso de sucesión; Galicia non pode estar até o mes de xuño sen goberno”, aseverou

A portavoz nacional do BNG sinalou que a crise de prezos e a situación actual “fan necesario un goberno ao 100 por cen”. “Os problemas do PP non os poden pagar os galegos”, resolveu.