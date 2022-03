Pontón pide al mandatario que dimita de inmediato

valoración. En su papel de líder de la oposición en Galicia, la portavoz nacional del BNG Ana Pontón mete presión al jefe del Gobierno autonómico subrayando que “Galicia no puede estar condicionada por los tiempos de Feijóo y del PP”, y le reprocha que “cada día que pasa sin dimitir es una falta de respeto a los gallegos”. “No nos podemos permitir no tener presidente de la Xunta, sino un señor calentando una silla, esperando a que le abran de par en par las puertas de su partido en Madrid”, condenó la nacionalista en una rueda de prensa en A Coruña a la candidatura de Feijóo a la presidencia del PP. Así, señaló que no puede esperar a que se celebre el congreso del PP para dimitir como presidente de la Xunta, porque aunque su ambición es “legítima”, Galicia no es “su sala de espera” y “los problemas de los gallegos no pueden esperar a que Feijóo se coloque en Madrid”. “Desde el BNG entendemos que tiene que dimitir” , insistió Pontón. En este sentido, condenó que “no es responsabilidad de los gallegos que tenga un gobierno débil, sin proyecto de país y sin capacidad para dar solución a los problemas”. Efe