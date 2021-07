Pontón pide ampliar a 32 semanas los permisos a familias monoparentales

Santiago. El Bloque Nacionalista Galego llevará al Parlamento de Galicia y al Congreso de los Diputados medidas para tratar de ampliar a 32 semanas el permiso para el cuidado de los hijos de las familias monoparentales. La portavoz nacional, Ana Pontón, considera que “é unha discriminación fronte ás familias con dous proxenitores que hai que corrixir e que afecta, sobre todo, ás mulleres e ás crianzas”.

En su opinión, “non ten ningunha lóxica que as familias con dous proxenitores teñan dereito a 32 semanas de permiso retribuído para coidar aos fillos e fillas, mentres que as familias monomarentais ou monoparentais son penalizadas e dispoñen da metade de tempo para o coidado das súas crianzas nun momento vital para os nenos e as nenas”.

En este sentido, recalcó que “afecta a dereitos fundamentais das mulleres traballadoras, e tamén aos dereitos dos nenos e das nenas que se ven privados dun tempo de crianza coa súa nai ou pai”.

Esto es lo que impulsa a los nacionalistas a reclamar en ambas cámaras una modificación de la ley, y puedan pasar de 12 a 32 semanas de baja para cuidar de sus hijos. De este modo, los progenitores podrán “utilizar ese tempo de xeito ininterrompido ou ben por períodos semanais dentro dos doce primeiros meses de crianza”.

Según detalló ante los medios la líder de la oposición, se necesitaría que la ley se modifique tanto a nivel estatal como autonómico. Así, al Gobierno central le correspondería modificar la redacción del artículo 48 del Estatuto de los trabajadores. Por su parte, la Xunta de Galicia tendría que cambiar el artículo 94 del decreto 2/2015.

Con esta doble modificación legal, se podrían ampliar los permisos hasta las 32 semanas que demandan desde el BNG, y acabar con una “discriminación e agravio”, una situación, que a juicio de Ana Pontón, “non ten ningunha lóxica”.

Por eso, reiteró que “sería a maneira de dar un trato igualitario e xusto a este tipo de familias que non debe ser penalizado fronte a outras e que, insisto, a día de hoxe discrimina e perxudica especialmente as nais traballadoras que son, no 80% dos casos, as que conforma familias de un só membro”.

SENTENCIAS. Ana Pontón se apoyó, además, en las sentencias que diferentes tribunales, alguno de ellos en nuestra propia comunidad, que han fallado a favor de madres de familas monomarentales que, en su caso, se plantaron ante la Justicia que les acabó dando la razón para corregir esta discriminación.

De todos modos, y por más sentencias favorables que haya, Pontón entiende que el problema no se resuelve haciendo que los progenitores acudan a la Justicia, sino modificando directamente la ley para que, desde el inicio, se contemple su derecho a una baja de 32 semanas. “No caso de Galicia, ademais de ser unha cuestión de igualdade e de xustiza, hai que ter en conta o dramático problema demográfico que padecemos, cunha poboación moi envellecida, polo que debería ser unha prioridade de goberno avanzar en dereitos”, zanjó la nacionalista.