Pontón pide un millar de profesores más

En medio de la crisis por los precios y los “recortes” del Gobierno del PP en la enseñanza pública, el BNG propone, para este inicio de curso, una serie de medidas que ayuden a las familias aafrontar los gastos derivados del comienzo de las clases.

Principalmente, sugieren implantar un programa de becas, con una dotación inicial de 25 millones, que estén destinadas a las rentas per cápita inferiores a los 12.000 euros. En concreto, las ayudas oscilarían entre los 250 y los 500 euros por familia. Además, pide la contratación de 1.000 profesores más para este curso, la recuperación de horas lectivas previas a la pandemia, así como la gratuidad de los libros de texto y material escolar en la enseñanza obligatoria.

En relación a las ayudas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, señaló, durante su visita al IES Virxe do Mar de Noia, la necesidad de articular estas medidas extraordinarias para que las familias gallegas “que están afogadas pola crise” reciban el apoyo necesario para afrontar los gastos extraordinarios que oscilan entre los 400 y los 1.200 euros.

Asimismo, afirmó que el programa extraordinario de becas anticrisis que propone el Bloque “permitiría que as familias non teñan que escoller entre poder atender as necesidades educativas dos seus fillos e fillas ou as necesidades que teñen no seu día a día” . Además, añadió que “a obriga que ten a Xunta é que esta crise non signifique unha nova exclusión para o alumnado e que vexamos como as diferenzas sociais volva supoñer que haxa xente que non pode continuar con garantías e en igualdade no sistema educativo”.

Contrataciones. En este sentido, desde el partido nacionalista insisten en que los recortes del Gobierno gallego supusieron la pérdida de más de 1.300 docentes en los últimos trece años. Por este motivo, la portavoz nacional del BNG pidió “un cambio de rumbo” y el refuerzo de la enseñanza pública con la contratación de mil profesores e profesoras más para este curso.

Con todo, también criticó que “a Xunta, en vez de recoñecer os problemas e poñer enriba da mesa solucións, dedícase a dicir que todos menten menos eles”. Además, advirtió que el Ejecutivo gallego, al tiempo que llama mentirosos al BNG, está “tentando negociar pola porta de atrás coas ANPAS e coas equipas directivas que se mobilizan para tentar acalar a protesta social que se está poñendo en marcha no noso País”.