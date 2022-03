Pontón reivindica a ‘excepción galega’ para baixar o prezo da luz

Santiago. O portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy, contrapuxo este luns a “axilidade e rapidez” das medidas adoptadas pola Xunta para contrarrestar a crise provocada pola invasión de Ucraína por parte de Rusia, fronte á lentitude das cuestións que dependen do Goberno de España, pola necesidade de consensuar entre as partes que integran o Executivo e porque algúns factores de intervención directa nalgún mercado poden ser contraproducentes.

A modo de avance, Puy sinalou que a sesión plenaria da vindeira semana “terá que xirar, unha vez máis, sobre a complicada situación económica, marcada por unha situación previa na que a inflación está cerca do oito por cento e as consecuencias dunha transición enerxética pouco planificada”.

Puy lamentou que, “unha vez máis, o Goberno central está a chegar tarde, despois do fracaso da iniciativa que promoveu na reunión do Consejo Europeo e de que se chegara a un acordo final que supón illar a España do mercado enerxético europeo, que aínda está pendente da súa materialización e do visto bo por parte dos socios comunitarios porque algunhas das medidas, ao ser tan intervencionistas, poden conlevar efectos contrarios aos desexados”.

Explicou que as consecuencias do impacto da crise motivada pola invasión de Ucraína estanse a comprobar en que xa se pediron 94 solicitudes de ERTE na Consellería de Emprego desde o pasado 24 de febreiro.

Diante desta situación, lembrou que a Xunta xa ten adoptado varias medidas. Axilizouse o lanzamento do Bono Social Térmico, que chegará a 66.000 fogares; inxectouse liquidez ao sector gandeiro pola vía do financiamento de circulante e de anticipo de axudas, especialmente os 200 millóns de euros da PAC; compensouse ao sector do mar o pago de dous meses de taxas portuarias, entr outras. redacción