Pontón será la antagonista a un Feijóo para el que "parece no haber pandemia"

Santiago. CARLOS REY. EFE. El resultado histórico del BNG el pasado 12 de julio ha convertido a su portavoz nacional, Ana Pontón (Sarria, 1977), en líder de la oposición en una legislatura que arrancará marcada por la Covid-19, aunque ella tiene claro que para la Xunta "parece que no hay pandemia". "Es muy grave que el Gobierno gallego esté instalado en la rutina y plantee un inicio de curso como si no existiera la Covid-19, a la vez que no toma ninguna medida extraordinaria en A Coruña -con más de mil casos activos en su área sanitaria-, donde habría que restringir la movilidad", asegura Pontón en una entrevista con Efe.

Desde su despacho en el Parlamento de Galicia, la líder nacionalista se muestra especialmente crítica con el protocolo para reanudar las clases de la Xunta, una cuestión que revela la "incompetencia" de un Gobierno "que hace meses que sabía que en septiembre se iniciaría el curso y, aún así, no tiene un 'plan B' y apenas tiene un 'plan A'".

"Aquí en el Parlamento tenemos que llevar máscaras en las sesiones y tenemos una mampara entre nosotros, mientras que en las clases no habrá esa mampara que necesitan los niños, que pasa por reducir las ratios y tener aulas seguras en las que se pueda garantizar la distancia", ahonda.

En este sentido, la líder de la oposición afea que la Xunta "haya contratado a 240 profesores, una cifra que no es extraordinaria, sino la de todos los cursos", y supone que cada centro de los más de mil que tiene Galicia tendrá un cuarto de docente más, lo que considera "una tomadura de pelo".

"Si el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, y la conselleira de Educación, Carmen Pomar, no son capaces de planificar el inicio de curso de forma segura, espero que Feijóo, como mínimo, no renueve a esas dos personas en el cargo", sentencia.

Con respecto a la gestión de los rebrotes, Pontón echa de menos un protocolo claro de actuación con criterios homogéneos, toda vez que en A Mariña lucense se restringió la movilidad con cien contagios y sin transmisión comunitaria, una medida que funcionó, "pero en A Coruña, con más de mil y transmisión comunitaria, no se ha tomado ninguna medida extraordinaria".

"Debemos estar preocupados porque, a día de hoy, las labores de rastreo ya no llegan: el índice de contagios que genera cada persona infectada es muy superior en Galicia al de la media del Estado y ese dato debe hacer que salten todas las alarmas y haría que cualquier Gobierno responsable tomase medidas para poner el derecho a la salud por delante de cualquier otro interés", prosigue.

La líder de la oposición, tras aventajar el Bloque al PSdeG en los comicios del pasado 12 de julio, también piensa que "llama poderosamente la atención" que el presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estaba compareciendo "tres o cuatro veces por semana por televisión cuando no tenía competencias y ahora que las tiene y han pasado las elecciones, escurre el bulto y no es tan proclive a dar la cara".

Asimismo, Pontón recrimina que, en un momento "en que es necesario un Gobierno a pleno rendimiento y no en funciones" y después de que Núñez Feijóo "prometiese ponerse a trabajar desde el día después de las elecciones", la investidura vaya a celebrarse en septiembre "a pesar de que no hay que negociar con nadie al tener mayoría absoluta".

Y, siguiendo con los tiempos, casi dos semanas después de que trascendiese que estaba siendo investigada por injurias a la Corona -por una denuncia que ya ha sido archivada-, la líder nacionalista asegura que todavía no ha recibido notificación oficial alguna, hecho que, a su juicio, "refleja cómo funciona el sistema judicial en el Estado español".

"La situación actual, con el Rey Emérito siendo investigado por cobros de comisiones, donaciones y cuentas en paraísos fiscales, es lo suficientemente grave para que se opte por conocer la verdad y no por salvar a la monarquía, como se ha hecho al ayudar a huir a Juan Carlos", vuelve a denunciar.

En este sentido, Pontón entiende que la gestión del Gobierno central de este asunto está siendo "nefasta", toda vez que "a cualquier persona en la situación de Juan Carlos no se le permitiría salir del país y aquí se permite una salida pactada a un país que, casualmente, no tiene tratado de extradición".

En el plano estrictamente político, cuestionada sobre el horizonte que espera al BNG tras su resultado histórico en las elecciones autonómicas del 12 de julio, la líder de la formación nacionalista promete una legislatura "de trabajo para que toda esa ilusión y esperanza sirvan para transformar el país y que en cuatro años se produzca una alternativa de futuro".

Pontón entiende que, lejos de ser un techo, los 19 escaños obtenidos por el BNG "son el principio de algo importante" que "seguirá ensanchándose", recabando el apoyo "de muchos gallegos que apuestan por una fuerza política propia en un momento de auge del centralismo y el españolismo en el que es necesario un proyecto que defienda los intereses de los gallegos". EFE